Le casque Sony WH-1000XM4 est en super promo

Le casque WH-1000XM4 de Sony est en promotion. Oui, le successeur du 1000XM3 qui avait raflé le prix du meilleur casque sans fil grâce à un son et à une réduction de bruit de qualité est déjà moins cher.



Le casque premium du nippon vient de perdre plus de 100€, de quoi faire de l'ombre au nouveau Bose 700.

Le nouveau casque Sony WH-1000XM4 est moins cher

Vendu habituellement à 379 euros, la star des casques à réduction de bruit active s'affiche à moins de 300€.

Le XM4 séduit les clients mélomanes grâce à ses fonctionnalités, son ergonomie, et sa précision dans la restitution audio. En 2020, il a reçu une nouvelle puce, des micros supplémentaires (4 en tout), ainsi qu'un capteur de proximité qui met en pause la lecture quand vous le retirez.



La puce de Sony est accompagnée de nouveaux algorithmes retravaillés qui effectuent un nettoyage des bruits 700 fois par seconde avec un gain de qualité de 20% par rapport au XM3. Le processeur accélère aussi la réaction aux différentes actions, vocales ou gestuelles, et propose les fonctions Speak to Chat, Quick Attention Mode, Adaptative Sound Control.



Côté autonomie, comptez 30 heures d'écoutes et une charge de 10 minutes offre 5 heures d'utilisation.



Enfin, comme le XM3, le XM4 peut se connecter en filaire ou sans fil. Pour cela, il dispose d’un port jack (câble de 1,2 m fourni) et d’une connexion Bluetooth 5.0 class 2 qui offre ENFIN une connexion simultanée à deux appareils différents.



Notre avis sur "WH-1000XM4" ( Sony )

La note 4,5 / 5



À notre avis, le nouveau XM4 est indispensable à ceux qui n’ont pas pas déjà le XM3, sauf avec cette réduction immanquable !