HomePod Mini : tout ce que l'on sait sur la nouvelle enceinte

Apple prépare une petite surprise pour son keynote dédié à l'iPhone 12 avec la sortie d'un HomePod Mini, une enceinte plus petite et surtout moins chère pour concurrencer les Google Home et autre Amazon Echo. Mais Apple n'a pas juste miniaturisé son accessoire audio, la firme a prévu quelques fonctionnalités intéressantes.



Faisons le point.



Selon une récente fuite de Kang, un leaker très précis, le HomePod Mini est un haut-parleur de 3,3 pouces, soit 8,4 cm. Cela parait vraiment petit pour avoir un son de qualité, mais le premier HomePod avait épaté la galerie avec ses sept tweeters intégrés. A titre de comparaison, le HomePod actuel fait 17 cm de haut, soit le double.

Le HomePod Mini sera doté du processeur S5 d'Apple, soit la puce de l'Apple Watch Series 5 (et de l'Apple Watch 4 puisqu'elle avait juste été renommée). De quoi avoir des interactions rapides et des algorithmes audio poussés. Le tout tournera sous tvOS 14.

Selon Jon Prosser, le HomePod mini sera un produit "très important" d'Apple, car c'est un hub Ultra Large Bande (UWB). Ce sera possible grâce à la puce U1, interagissant avec d'autres appareils Apple ayant le même composant tels que l'iPhone, l'Apple Watch et les AirPods. La puce U1 permettra un suivi de localisation très précis et un transfert de données ultra-rapide. D'après le leaker, le HomePod Mini et la nouvelle Apple TV agiront tous deux comme des stations et pourront vous dire où se trouvent vos appareils Apple (en AR), mais aussi transformer un appareil ordinaire en matériel HomeKit.

Can also be used in the Find My app when you’re away from home to alert you if any of your devices have been moved within or taken from your home.