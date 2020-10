iPhone 12 : une icône sur iCloud montre une encoche plus petite

Il y a 2 heures (Màj il y a 2 heures)

Alexandre Godard

9

L'officialisation de l'iPhone 12 est prévue pour demain soir, mardi 13 octobre à 19h, lors du deuxième keynote de cette année et on ne va pas se voiler la face, nous avons tous hâtes de découvrir les nouveaux modèles. En attendant, voici une nouvelle et surement dernière rumeur qui pourrait révéler une encoche un peu plus petite.

Une encoche plus petite ou encore une rumeur infondée ?

Nous sommes 24h avant le keynote qui va nous dévoiler la gamme iPhone 12. Beaucoup de choses ont été dites sur ce nouvel iPhone qui comme toujours laisse place à énormément de spéculations durant les mois précédant sa présentation. Pour tenir jusqu'à demain soir, voici une nouvelle info qui nous vient de Twitter et plus précisément de @AppleSWUpdates.

Crédit image : 9to5Mac



Sur les photos, on se rend compte qu'Apple a ajouté 4 nouvelles icônes à son serveur, cela confirme ce qui ne fait plus aucun doute depuis pas mal de temps, il y aura bien 4 nouveaux iPhone. Les photos sont en toutes petites tailles sur les applications web iCloud et Find My mais permettent tout de même de se rendre compte des différences en les comparants avec les icônes qui représentent l'iPhone XR et l'iPhone 11. D’ailleurs les images sont identifiées Les images sont notées iPhone13,1, iPhone13,2, iPhone13,3 et iPhone13,4, soit les noms de code des nouveaux iPhone 12.



Ainsi, en regardant ces photos, l'encoche semble légèrement plus petite mais encore une fois il n'y a rien de sûr.



On attend avec impatience ce nouvel évènement nommé "Hi, Speed" qui va enfin nous révéler l'iPhone 2020. Plus que quelques heures à patienter.



PS : le keynote de l’iPhone 12 est évidemment à suivre en français sur iPhoneSoft.