OnePlus : le cofondateur Carl Pei quitte l'entreprise

Il y a 7 heures (Màj il y a 7 heures)

Alexandre Godard

Le cofondateur de OnePlus quitte la marque après plusieurs années de bons et loyaux services. Les raisons ne sont pas connues, à voir si cela aura un impact négatif ou neutre.

OnePlus perd quelqu'un d'important

C'est une triste nouvelle pour la marque chinoise OnePlus. Carl Pei, le cofondateur de la marque, quitte la société 7 ans après sa création. On ne connaît pas encore les raisons de ce départ mais peut-être que l’évolution de la marque ne correspondait plus avec sa vision de base du projet.

Pour ceux qui ne savent pas ou qui ne se rappellent plus, au départ OnePlus était présent sur le marché du milieu de gamme avec un smartphone aux bonnes caractéristiques accouplé à un prix très attractif. Les années sont passées et OnePlus a logiquement voulu rêver plus grand et s'est lancé dans le marché du haut de gamme et qui plus est, avec 4 nouveaux modèles par an au lieu de 1 au départ.



Quoi qu'il en soit, OnePlus va devoir continuer sans lui, à voir si cela aura un effet négatif sur les prochains smartphones du géant chinois dans les mois et années à venir. On attend notamment le OnePlus 8T.



