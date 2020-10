Tesla Model 3 : un aperçu du nouveau design intérieur

Quelques jours en arrière, Elon Musk a annoncé l'arrivée d'une nouvelle version de la fameuse Model 3 de Tesla. Si on ne note aucun gros changement technologiquement parlant, c'est à l'intérieur qu'il faut jeter un coup d'oeil pour s'apercevoir des nouveautés.



En effet, le constructeur a souhaité remettre au goût du jour l'habitacle de sa célèbre voiture, effectuant quelques ajustements appréciables.



Aujourd'hui, nous avons enfin plus de visibilité sur ces changements.

Le nouvel intérieur de la Model 3 se dévoile

Outre l'arrivée de stockage dans les boites à gants, permettant notamment d'enregistrer les images des caméras de la Model 3, Tesla a tout de même procédé à d'autres modifications dans l'habitacle.



Nos confrères du site Electrek ont eu la chance de mettre la main sur des photos du nouvel intérieur annoncé par Elon Musk, affichant ainsi un design encore un peu plus moderne.



On note notamment l'arrivée de nouveaux sièges, plus sombres que les précédents, de l'arrivée d'une finition mat qui remplace la finition noir brillant, mais également d'un cadre chromé autour du porte-gobelet.



L'autre grosse nouveauté concerne le coffre arrière, puisque ce dernier adopte une ouverture électrique pour les personnes à mobilité réduite.



Un nouveau verre à double vitrage pour les fenêtres a été mis en place également, pour mieux conserver la chaleur et offrir une meilleure isolation sonore.



