L'absence de chargeur dans la boîte de l'iPhone 12 provoque un fou rire chez Xiaomi

Les iPhone 12 sont géniaux, cependant Apple a déçu beaucoup de futurs clients concernant l'absence de l'adaptateur secteur et des écouteurs. Si en France nous avons encore les écouteurs grâce à une loi qui oblige les constructeurs de smartphones à inclure un kit mains libres, nous n'aurons plus l'adaptateur secteur. Cette tragédie fait beaucoup rire Xiaomi...

Évidemment, si Apple a pris la décision de retirer l'adaptateur secteur et les écouteurs ce n'est pas pour embêter les consommateurs. Il y a deux raisons, la première c'est que cela a permis de maintenir le même tarif que les iPhone 11, malgré l'augmentation du coût des composants avec le modem 5G de Qualcomm.

La deuxième raison est liée à l'écologie, Apple estime que pour préserver l'environnement, réutiliser son ancien adaptateur secteur et/ou ses écouteurs est la meilleure solution, surtout dans une société où la surconsommation est omniprésente. Malheureusement, beaucoup de personnes sont choquées par l'absence des accessoires et Xiaomi l'a remarqué hier soir. L'entreprise chinoise n'a pas hésité à se lancer dans la publication d'un tweet moqueur avec une vidéo qui vise directement Apple !

L'entreprise a tweeté : "Ne vous inquiétez pas, nous n'avons rien laissé de côté avec le Mi 10T Pro". Dans la vidéo inclus dans le tweet, aucune des fonctionnalités ou innovations du smartphone est mise en avant, mais seulement... la boite avec le chargeur à l'intérieur !

La communication de Xiaomi a fait rire de nombreux internautes qui se sont empressés d'exprimer leurs dégoûts par rapport à la décision d'Apple. D'autres ont également pris position en faveur de la firme de Cupertino, ils estiment que la protection de l'environnement devrait être l'une des priorités de Xiaomi !



Quand vous allez acheter l'iPhone 12 Mini, l'iPhone 12, l'iPhone 12 Pro ou l'iPhone 12 Pro Max, prenez en compte que vous n'aurez plus à l'intérieur l'adaptateur secteur. Si vous venez de l'univers Android, il vous faudra en acheter un à 25€ sur l'Apple Store en ligne ou pour moins cher chez un accessoiriste (comme Belkin, Anker, Aukey...) La France est le seul pays au monde à conserver les EarPods, voici ce que la loi française dit à propos du kit mains libres :

Don't worry, we didn't leave anything out of the box with the #Mi10TPro. pic.twitter.com/ToqIjfVEQX