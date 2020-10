Bons plans iOS : Sentinels of the Multiverse, Trigono, Budgets Pro

Il y a 1 heure (Màj il y a 1 heure)

Corentin Ruffin

Les bons plans iOS du jour : 4 applis gratuites, 3 jeux gratuits et 3 promos avec notamment Sentinels of the Multiverse, Trigono, Budgets Pro. L'occasion d'économiser 31,1€ !



Quotidiennement, la rédaction vous déniche les meilleures affaires du jour sur l'App Store : app gratuite, jeu gratuit ou en promo pour une durée limitée. Si une application iOS vous tente, dépêchez-vous de la télécharger pendant les soldes ! Les développeurs peuvent remonter le prix à tout moment, c'est aussi ça un bon plan iPhone ou un bon plan iPad.

Applications gratuites iOS :

SavingsApp: Checkbook (App, iPhone, v3.0.3, 9 Mo, iOS 11) passe de 2,29 € à gratuit. SavingsApp offre un moyen simple et élégant de suivre les comptes chèques, les comptes d'épargne, les cartes de crédit et même les liquidités en caisse. Contrairement à d'autres applications financières, il ne vous présente pas un tas de fonctionnalités que vous n'utiliserez pas.



Au lieu de cela, il vise à vous aider à suivre facilement les soldes, les transactions et les paiements planifiés. Les économies incluent également la synchronisation des données iCloud, vous permettant de suivre les comptes sur tous vos appareils, y compris votre Mac.



Les + : Simple mais efficace Télécharger l'app gratuite SavingsApp: Checkbook





Budgets Pro (App, iPhone, v4.37, 8 Mo, iOS 13.0, MoneyBudgie) passe de 3,49 € à gratuit. Si vous aimez savoir ce qui se passe dans votre compte en banque et traquez vos budgets, alors l'application Budgets Pro est faite pour vous.



Cette dernière vous permet ainsi de suivre vos dépenses et génère automatiquement des statistiques et des graphiques.



Les + : Si vous souhaitez faire des économies

Retrouvez votre historique Télécharger l'app gratuite Budgets Pro





Plantes & Éclairement (App, iPhone / iPad, v2.0.3, 161 Mo, iOS 12.0, Studio Nano Ship, Inc.) passe de 1,09 € à gratuit. Vous aimez avoir des plantes mais vous n'arrivez pas à les garder bien longtemps ? Saviez-vous que le manque de lumière est la deuxième cause de disparition de celles-ci ?



Avec l'application Plantes & Éclairement, fini les erreurs ! Elle vous dira si le placement est bon ou non !



Les + : Pratique ! Télécharger l'app gratuite Plantes & Éclairement





Baromètre Digital S10 (App, iPhone / iPad, v2.4.3, 10 Mo, iOS 12.0, Studio Nano Ship, Inc.) passe de 1,09 € à gratuit. Transformez votre iPhone en baromètre de poche ! L'application utilise le baromètre intégré aux iPhones, s'ajuste au niveau de la mer et s'auto-calibre avec l’altitude fournie par le GPS.



Les + : Aucune configuration nécessaire

Courbes de pression sur les derniers jours

20 couleurs de fond Télécharger l'app gratuite Baromètre Digital S10





Jeux gratuits iOS :

Super Miley (Jeu, Aventure, iPhone / iPad, v2.5.5, 25 Mo, iOS 8.0, Hoang Tran Viet) passe de 2,29 € à gratuit. Il s'agit d'un tout nouveau jeu d'aventure old school, qui vous plongera dans l'aventure de Miley au pays des merveilles !!



Miley vous ramènera dans le temps jusqu'à votre enfance avec la mission légendaire : celle de sauver la princesse. Votre tâche est d'aider Super Miley à combattre tous les monstres à travers différentes îles pour sauver la belle princesse à la destination finale.



Les + : Un jeu de plateforme bien déjanté Télécharger le jeu gratuit Super Miley





Fateful Lore (Jeu, Jeux de rôle, iPhone / iPad, v1.8, 128 Mo, iOS 9.0, Martin Javier del Rio Llobera) passe de 4,49 € à gratuit. Il y a de nombreuses années, le royaume de Damerel a été attaqué par la démone Daglaxaak. La guerre faisait rage et, tandis que les Damerel combattaient vaillamment, ils commençaient à perdre du terrain - Daglaxaak était trop puissant. Pourtant, quand tout espoir a été perdu, une guerrière du nom d'Egmulf a réussi à bannir le seigneur de guerre démon dans une autre dimension, où elle a été piégée pour de bon. Mais la paix peut ne pas durer beaucoup plus longtemps, car la magie qui empêchait Daglaxaak de revenir s'affaiblit! Et c'est à vous - le plus grand des guerriers du roi - de vous aventurer et d'éviter que le chaos ne se reproduise!



Fateful Lore est un tout nouveau jeu de rôle de style rétro de Fantaseel Interactive! Inspiré des JRPG 8 bits de la vieille école, Fateful Lore est une aventure nostalgique qui ravira les fans du genre! Télécharger le jeu gratuit Fateful Lore





Trigono (Jeu, Musique, iPhone / iPad, v1.2.1, 66 Mo, iOS 8.0, Live Typing Inc) passe de 2,29 € à gratuit. Vous êtes le petit Trigono qui veut survivre dans un monde triangulaire dangereux. Évite le rouge, ou tu exploses. La bonne chose est que vous avez un nombre illimité de vies dans ce jeu. Si vous avez commis une erreur, redémarrez simplement le niveau.



Trigono ne peut pas rester immobile et est toujours en mouvement parce qu'il a peur. Ne t'inquiète pas, les premiers niveaux sont explicitement conçus pour vous apprendre à jouer.



Les + : Simple à prendre en main Télécharger le jeu gratuit Trigono





Promotions iOS :

Goblin Sword (Jeu, Jeux de rôle / Action, iPhone / iPad, v2.6, 33 Mo, iOS 6.0, Gelato Games Ltd) passe de 3,49 € à 2,29 €. Goblin Sword est un jeu de plateforme d'action rétro avec des éléments de JDR.



Une armée de monstres dirigée par un sorcier maléfique a envahi votre village. Tuez autant de monstres que possible, récupérez le butin, évitez les pièges mortels et venez à bout des ennemis menaçants avant d'affronter le sorcier maléfique en personne.



Les + : 89 niveaux

30 armes avec des attaques spéciales uniques Télécharger Goblin Sword à 2,29 €





An Infinite Calm (Jeu, Casse-tête, iPhone / iPad, v1.10, 71 Mo, iOS 10.0, Gerard Delaney) passe de 4,49 € à 3,49 €. An Infinite Calm est un voyage relaxant à travers un océan éternel et coloré. Éliminez les îles en tournant votre cube pour faire correspondre les cases colorées.



Vous découvrirez des surprises tout au long de votre voyage vers le calme et la détente. Créé pour que les joueurs puissent se détendre et se retirer dans un monde minimaliste magnifique. Télécharger An Infinite Calm à 3,49 €