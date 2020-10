HomePod mini : les fonctions home cinéma Apple TV 4K et paire stéréo avec HomePod absentes

Il y a 1 heure

Alexandre Godard

3

Apple a présenté le HomePod mini avec des nouvelles caractéristiques mais aussi quelques suppressions pour faire baisser le coût. Voyons ensemble ce que ce HomePod mini ne peut pas faire.

Le HomePod mini privé de certaines fonctions



Lors du deuxième keynote qui se déroulait hier soir, nous avons découvert le HomePod mini. Ce nouveau HomePod, comme son nom l'indique, est plus petit que l'ancien modèle non seulement par la taille mais aussi par le prix. Ce nouveau modèle sera vendu au prix de 99€ et retrouve énormément de fonctions disponibles dans le HomePod "classique".

Mais qui dit baisse de prix dit forcément concessions, c'est ainsi qu'on apprend que la nouvelle enceinte connectée pourra être connectée à une Apple TV 4K mais avec des fonctions en moins que le HomePod. Comme vous pouvez le voir sur la photo ci-dessous, les fonctions "perception spatiale" et "home cinéma Apple TV 4K" ne sont pas cochées.

On peut surement en déduire que même si Apple se vante d'une amélioration du son, de basses profondes... sur ce HomePod mini, il ne peut pas produire la même puissance sonore que son grand frère, vendu 3 fois plus cher.



Dans un deuxième temps, Apple ne l'a pas réellement dit lors du keynote mais c'est bel et bien le cas, le HomePod mini ne pourra pas s'appairer (se fusionner) avec un HomePod. Si vous possédez un HomePod et que l'annonce d'hier, d'un HomePod mini à un prix intéressant commençait à vous intéresser pour augmenter la puissance du son chez vous, oubliez malheureusement.

Dites-nous en commentaires quelles sont vos premières impressions sur ce HomePod mini ?



Source