Le nouveau "bouton" des iPhone 12 est une antenne 5G mmWave (USA)

Il y a 60 min

Alban Martin

3

Depuis hier soir, nous avons enfin le visuel définitif de l’iPhone 12, ainsi que ses déclinaisons comme l'iPhone 12 Pro, l'iPhone 12 Pro Max ou encore l'iPhone 12 Mini. Et comme le laissaient supposer les rumeurs, un nouveau bouton est apparu sur la tranche des quatre modèles. Mais il ne sera visible qu'aux USA. Voici pourquoi.

Une zone réservée à la 5G à ondes millimétriques

La nouvelle zone découverte fin 2019 avec les premières maquettes n'est finalement pas un Smart Connector pour Apple Pencil ou un emplacement pour la charge à induction - une chose qui est pourtant présente au dos de l'iPhone pour la compatibilité avec le chargeur MagSafe. Il n'est pas non plus tactile. Ce n'est donc pas un bouton.

Voyez-vous le "second bouton" sous celui qui sert à l'allumage ?



Pendant le keynote, nous l'avons vu de manière claire sur les clichés. Mais Apple ne s'est pas attardé dessus car c'est une antenne 5G. Oui, et cette antenne est spécifique aux ondes millimétriques, une 5G qu'on ne retrouve pas en Europe, en tout cas pour le moment. Du coup, les modèles américains seront visuellement différent des autres iPhone. On peut le voir en surfant sur les différents sites d'Apple. Selon les pays, on voit ou non la zone.



Cette zone est en aluminium modifié pour laisser passer les ondes. Apple a expliqué avec produit le smartphone 5G le plus réceptif du marché avec une large compatibilité de fréquence. Pour le mmWave, elle a du transiger avec le design, en tout cas aux USA. Apple propose donc une fonctionnalité de plus sur le marché local, pour le même prix (voire moins cher au vu du cours de l'euro et du dollar).



Vous auriez préféré avoir la 5G mmWave, quitte à ce qu'elle ne serve que dans deux ou trois ans en France, Belgique, Suisse et autre ?