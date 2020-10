PS4 Remote Play devient PS Remote Play et prend en charge la PS5

Ça chauffe ! Les développeurs de Sony viennent de publier une nouvelle grosse mise à jour du côté de l'application PS4 Remote Play qui, pour rappel, permet de jouer à sa console favorite via son iPad ou son iPhone.



En effet, le célèbre constructeur prépare l'arrivée prochaine de la nouvelle console de salon, la PlayStation 5, qui sortira dans 1 mois pile.



Pour l'occasion, l'application devient compatible avec cette dernière, et change de nom pour se nommer désormais PS Remote Play (v3.0.0, 28 Mo, iOS 12.1).



Mais, ce n'est pas tout...

PS Remote Play : prise en charge de la PS5, d'iOS 14 et d'iPadOS 14

Comme dit plus haut, l'application permettant de jouer en streaming à sa console via iPad et iPhone vient de se mettre à jour et change de nom, devenant ainsi PS Remote Play.



De plus, il est possible de se connecter désormais à une console PlayStation 5, même si cette dernière ne sort que dans un mois. Les développeurs ont également apporté une compatibilité avec iOS 14 et iPadOS 14.

L'attribution des touches définie sur une PS4 ou une PS5 peut désormais être utilisée avec la Lecture à distance.

Vous pouvez désormais utiliser la touche PS, le pavé tactile et le capteur de mouvements de la manette DUALSHOCK 4 lorsque vous utilisez un périphérique mobile équipé d'iOS 14 ou d'iPadOS 14.

Si vous utilisez un périphérique mobile équipé d'iOS 14 ou d'iPadOS 14, vous devez activer l'accès au réseau local pour cette application de manière à permettre la détection de votre PS4 ou votre PS5.

Télécharger l'app gratuite PS Remote Play