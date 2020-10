Les tests 5G de l'iPhone 12 atteignent 2 Gb/s... aux USA

Alban Martin

Les nouveaux iPhone 12 et iPhone 12 Pro affichent tous un modem 5G, le premier de l'histoire d'Apple. C'est d'ailleurs LA nouveauté mise en avant, surtout aux États-Unis. En effet, les smartphones Apple ont un composant supplémentaire aux USA, avec une antenne mmWave.



Si la France et les autres pays en général proposent le support de la 5G, les fréquences utilisées ne seront pas les mêmes. Heureusement, l'iPhone 12 est le champion et supporte tout ce qui existe.



Si vous vouliez savoir à quel débit vous attendre avec un forfait 5G, voilà les premiers tests.

Les vitesses de la 5G sur iPhone 12

Les essais ont été réalisés par SpeedSmart avec de vrais iPhone 12. Ils ont testé les trois grands opérateurs américain, soit AT&T, Verizon et T-Mobile.



Sans surprise, le meilleur est Verizon, dont le patron était sur scène hier lors du keynote avec des débits atteignants 2 000 Mb/s, soit 2 Gb/s. Une vitesse de téléchargement incroyable mais qu'il faut relativiser. Les ondes millimétriques ne sont pas déployées chez nous, nous nous contenterons des ondes sous 6-Ghz.



L'opérateur Verizon est donc le meilleur avait des pointes à 2 Gb/s en téléchargement à San Francisco et une limite basse à 714 Mb/s. On constate également une excellente latence de seulement 13ms, de quoi jouer en ligne à un FPS.

L'opérateur T-Mobile s'en sort assez bien avec des débits allant jusqu'à 621 Mb/s à New-York mais certains scores sont descendus sous les 100 Mb/s.

L'opérateur AT&T est loin derrière avec un pic à 200 Mb/s à Dallas et un petit 70 Mb/s à San Francisco, soit une vitesse digne de la 4G. De même, la latence de 27 ms est la plus faible des trois.

Et pour la France, la Suisse ou la Belgique ?

Chez nous, ne vous attendez pas à du 2 Gb/s mais plutôt à du 200 Mb/s. Ce sera en tout cas vrai les premières années puisque les opérateurs ont surtout déployer du 700 Mhz et autres bandes sous les 6 GHz. On imagine qu'Orange sera le plus fort puisque l'opérateur historique a raflé le plus de blocs 5G lors des attributions, suivi de près par Bouygues.