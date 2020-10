En 45 minutes, un opérateur taïwanais vide son stock d'iPhone 12

Il y a 3 heures

Julien Russo

3

Comme chaque année, les nouveaux iPhone vont créer une masse de demandes dès les premières semaines de commercialisation. On va avoir le droit aux queues devant les Apple Store, aux clients énervés parce qu'il y a rupture de stock chez les revendeurs… Un opérateur taïwanais a ouvert les précommandes avant la date officielle et lui-même a été surpris de la demande !

Le stock s'est envolé en moins d'une heure

Dans quelques jours vous allez pouvoir précommander votre iPhone 12 et iPhone 12 Pro. Il faudra cependant attendre le mois prochain pour l'iPhone 12 Mini et l'iPhone 12 Pro Max !

Si ce sont les conditions transmises par Apple, certains opérateurs n'hésitent pas à lancer les précommandes avant la date officielle.

Cela permet de voir la première approche entre les consommateurs et les nouveaux smartphones. Et ce premier contact a été explosif d'après l'opérateur Chunghwa Telecom en Taiwan. Le média Digitimes rapporte que les précommandes chez tous les opérateurs dans le pays annoncent un lancement couronné de succès !



Chunghwa Telecom a expliqué avoir reçu 3 fois plus de demandes que lors de la précommande des iPhone 11 l'année dernière. L'opérateur souligne également que l'iPhone qui a eu le plus de succès a été l'iPhone 12 Pro, probablement du fait de ses fonctionnalités supplémentaires et du design plus haut de gamme.

En seulement 45 minutes, CHT a épuisé tout son stock d'iPhone 12 et d'iPhone 12 Pro, l'opérateur lui-même s'est dit choqué de cette forte demande.

Ce que ne dit malheureusement pas l'opérateur c'est combien d'iPhone 12 et 12 Pro avaient été mis en stock pour cette précommande. Mais on imagine que si CHT compare avec la précommande de l'iPhone 11 l'année dernière, c'est que le stock devait être approximativement le même.

Autre statistique intéressante, ça aurait été de vérifier si ces personnes qui investissent dans l'iPhone 12 et 12 Pro sont d’anciens clients d'iPhone qui renouvellent leur précieux ou des personnes qui viennent de la concurrence. Là non plus, l'opérateur ne s'est pas exprimé.

De nombreux analystes prévoient une forte demande des iPhone 12 qui sera globalement "boosté" par la 5G, tout le monde va vouloir profiter du nouveau réseau déployé par son opérateur.



Pour rappel, en France l'iPhone 12 et 12 Pro seront disponibles en précommande à partir du 16 octobre pour une livraison et une mise à disposition en boutique dès le 23 octobre.

Pour les iPhone 12 Mini et Pro Max, il faudra attendre le 6 novembre afin de profiter de la précommande.