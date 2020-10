Snapchat : La musique débarque dans vos Snaps

Un réseau social comme Snapchat qui possède plusieurs centaines de millions d'utilisateurs se doit d'innover en permanence pour garder son attractivité et motiver ses nombreux fidèles à ouvrir l'app plusieurs fois par jour. La dernière nouveauté en date vient d'être dévoilée aujourd'hui et elle concerne vos Snaps, puisqu'ils vont maintenant pouvoir intégrer de la musique, une première dans l'histoire de Snapchat !

Les Snaps activent l'effet musical

Déjà disponible sur Instagram dans les stories, disponible depuis toujours dans les vidéos sur TikTok, il était logique que Snapchat suive le mouvement et propose aussi une bibliothèque musical pour sélectionner une musique à intégrer dans les Snaps.

Le réseau social a annoncé sur son compte YouTube la disponibilité de la fonctionnalité en premier pour les utilisateurs iOS, puis celle-ci s'étendra par la suite pour les utilisateurs Android, probablement dans les mois qui suivront.

L'ajout de musique a été simplifié le plus possible pour optimiser l'expérience utilisateur, il sera possible de sélectionner la musique que vous voulez avant ou après avoir enregistré la vidéo de votre Snap.

Le réseau social a annoncé avoir conclu des accords pour plusieurs années avec les labels indépendants et maisons de disques suivants :

Merlin

Universal Music

Sony Music

Warner Chappell Music

Warner Music

NMPA

Kobalt

L'avantage d'un accord aussi important, c'est que vous retrouverez la majorité des musiques que vous pouvez entendre à la radio ou des musiques mises en avant sur les services de streaming comme Apple Music.

L'autre bonne nouvelle, c'est que quand vous allez tomber sur un Snap qui intègre une musique, vous aurez juste à faire un balayage vers le haut pour découvrir plus d'informations sur la musique sélectionnée par l'auteur du Snap. Vous aurez les informations comme le titre ou encore le nom de l'artiste. Il sera aussi possible d'avoir une redirection vers Apple Music, Spotify ou Soundcloud, il suffira d'appuyer sur votre service de streaming ! Il n'est pas exclu que Snapchat ajoute également d'autres services par la suite.



La mise à jour de Snapchat avec les musiques dans les Snaps est disponible dès maintenant et cette nouveauté est exclusivement réservée aux utilisateurs iOS sur une durée indéterminée.

