Les meilleures coques pas chères pour iPhone 12 / Mini / Pro / Max

Il y a 5 heures

Medhi Naitmazi

Encore l'iPhone 12, mais cette fois, après la présentation, le comparatif et les choses cachées, voici une sélection de coques et de protections pour votre nouveau smartphone Apple. Vendu à partir de 809€ pour l'iPhone 12 Mini et 1259€ pour l'iPhone 12 Pro Max, mieux vaut les protéger, même le nouveau verre Ceramiq Shield est impressionnant.

Les meilleurs coques pour iPhone 12

Avec son tout nouveau design à bord plat, son écran OLED sur la toute la gamme, sa puce A14 et sa recharge magnétique MagSafe, l'iPhone 12 est plus précieux que jamais. Voici donc quelques propositions pour mettre votre nouveau téléphone en sécurité, pour les plus précautionneux aux plus têtes en l'air d'entre nous.

Spigen

Spigen est un fabricant d'accessoires iPhone reconnu de longue date, et la société propose plusieurs gammes spécifiques pour les tout derniers iPhone 12, quelque soit leur taille

ESR GEAR

ESR GEAR propose une large collection de coques iPhone abordables et durables. Nous avons d'ailleurs eu leurs modèles pour les iPhone 12 en avant-première. Voici quelques propositions de protections et coques polyvalentes pour les utilisateurs d'iPhone 12 :

RINGKE

RINGKE est une marque sérieuse avec des produits qui protègent très bien mais à des prix imbattables. Depuis 2003, Ringke propose des étuis, des coques et des bumpers pour smartphones. Et pour les iPhone 12, elle a sorti :

Urban Armor Gear

Pour les coques les plus durables, Urban Armor Gear est l'une des meilleures options. Voici le modèle le plus populaire pour le nouvel iPhone 12 (mais qui est forcément un peu cher) :