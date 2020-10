Mark Zuckerberg veut une enquête approfondie autour d'Apple

Avec les enquêtes d'anti-concurrence en cours autour d'Apple, de nombreuses langues se délient, pointant du doigt les pratiques tranchées qu'a mises en place la Pomme, notamment sur l'App Store.



Le célèbre réseau social Facebook et ses dirigeants ont été l'un des principaux acteurs de cet acharnement, et la figure la plus célèbre, Mark Zuckerberg, continue ses charges contre Cupertino.



Celui-ci, comme le souligne justement le Wall Street Journal, continue à prendre de l'importance et surpasse son rôle de CEO du site web. Il devient doucement, mais sûrement, un « acteur politique actif » et peut donc faire des demandes aux législateurs américains.

Mark Zuckerberg continue son acharnement contre Apple

Et toujours selon le journal, il semble que sa dernière demande concerne une enquête approfondie non plus sur l'App Store, mais bel et bien d'Apple dans sa totalité.



Cette nouvelle lubie provient du fait que, selon lui, son réseau social est bien plus surveillé que le fabricant d'appareils high-tech. Il ne trouve pas cela normal et souhaite donc retourner la tendance, puisque Apple Apple et son système d’exploitation iOS sont utilisés par beaucoup d’Américains.



La guerre entre les deux grands groupes semble continuer de plus belle, alors que Facebook émettait déjà de nombreuses critiques vis-à-vis d'iOS 14 et de la gestion des publicités...



