iPhone 12 (Pro) : Les médias américains donnent leurs avis après les avoir testés

L'iPhone 12 et 12 Pro vont bientôt être disponible à la vente, comme chaque année, Apple expédie les nouveaux iPhone aux sièges de plusieurs médias américains pour qu'ils les testent et donnent leurs avis. La firme de Cupertino se réserve aussi une belle publicité juste avant la sortie officielle de ses nouveaux smartphones haut de gamme !

Les premiers avis et tests de l’iPhone 12

Bon ou mauvais ? L'iPhone 12 et 12 Pro sont passés entre les mains de plusieurs médias américains depuis quelques jours. Les critiques sont dans l'ensemble positifs, beaucoup de journalistes ont essentiellement parlé des nouveautés phares comme la possibilité de se connecter en 5G ou encore les diverses fonctionnalités améliorées pour les photos et vidéos !

Voici l'avis de The Verge après plusieurs heures à tester l'iPhone 12 Pro:

En ce qui concerne l'iPhone lui-même, il fonctionne aussi bien ou mieux que les téléphones Android 5G. Il peut certainement gérer la vitesse et semble capter le signal sans problème. Il chauffe sur mmWave et affecte considérablement la durée de vie de la batterie si vous en faites trop. Cependant, Apple fait beaucoup de travail sous le capot sous iOS pour peaufiner l'expérience 5G.



Il y a une tour Verizon mmWave 5G juste en face de notre bureau, et l'iPhone 12 Pro a été rapide à s'y accrocher et à allumer l'indicateur UW. Dans un rayon de 20 mètres carrés, j'ai tiré plus de 2 gigabits par seconde. (Et 40 mégabits par seconde de plus, ce qui correspondait à la 5G normale.) Si je marchais à 30 mètres, le signal baissait, et c'était tout. J'espère que vous ne prévoyez pas d'être très mobile avec votre téléphone mobile 5G si vous avez des fichiers géants à télécharger. L'utilisation de mmWave a définitivement réchauffé le téléphone et a semblé décharger la batterie un peu plus rapidement. C'est bien qu'il soit très difficile d'utiliser mmWave, je suppose.

CNBC a eu la chance également de tester l'iPhone 12. Là aussi le média parle de son expérience 5G :

J'ai testé ces téléphones à Greenville, en Caroline du Sud, sur le réseau 5G de T-Mobile et le Nationwide 5G de Verizon (la version non-mmWave sans les vitesses dingues). J'ai été impressionné par la couverture offerte par les deux opérateurs, mais pas toujours par la cohérence des vitesses 5G. En utilisant l'application SpeedTest, l'iPhone 12 sur T-Mobile a enregistré des vitesses de téléchargement comprises entre 10,4 et 14,9 Mbps, tandis que l'iPhone 12 Pro sur Verizon a enregistré entre 97,9 et 104 Mbps pour les téléchargements.

CNBC a également discuté avec Apple du nouveau design qui est un retour en arrière puisque celui-ci reprend le design des iPhone 4 qui ont été commercialisés en 2010. La personne qui s'occupe de la communication avec les médias chez Apple a expliqué que ce retour en arrière était nécessaire. Selon elle, cela permettrait d'améliorer la durabilité de l'iPhone en cas de chute. Avec des bords plats, l'iPhone 12 aurait moins de risque de repartir avec des dégâts s'il tombe au sol.

TechCrunch s'est intéressé au nouveau capteur LiDAR qui est disponible sur l'iPhone 12 Pro. Au sein de la rédaction, c'est quelque chose qui a particulièrement attiré l'attention, il faut dire que plusieurs journalistes du média avait déjà été impressionné du LiDAR sur l'iPad Pro et avait hâte de savoir si l'expérience était similaire ou même mieux sur iPhone 12 Pro :

La matrice LiDAR est très agréable à avoir sur l'iPhone 12 Pro. Il y a un mode complètement nouveau qui n'est pas disponible sur l'iPhone 12 ici - Portraits en mode nuit. L'amélioration de la mise au point automatique est active dans toutes les situations de faible éclairage. Les améliorations du FAI et de Neural Engine sur l'iPhone 12 signifient que ces appareils peuvent désormais utiliser Deep Fusion et Smart HDR 3 sur toutes les caméras. Et, bien sûr, l'iPhone 12 Pro gère également l'intégration LiDAR pour l'autofocus et même les portraits en mode nuit maintenant. Cela signifie qu'à un moment donné, vous pourriez avoir une douzaine de couches de traitement d'image, des cartes de profondeur, des cartes de segmentation, une cartographie des tons et des données provenant de plusieurs capteurs, tous déclenchés et traités en l'espace d'une seule pression sur l'obturateur.

Du côté du d'Engadget on a plutôt comparé le fait de renouveler son iPhone 11 vers un iPhone 12 ? Est-ce que cela en vaut vraiment la peine ? De nombreux consommateurs se sont posés la question et le média a tenté d'y répondre :

Si vous regardez le 12 Pro, les différences sont minimes: c'est juste un poil plus fin et plus léger que le 11 Pro. Mais l'iPhone 12 ordinaire ? Quelle différence ! L'iPhone 11 était volumineux d'une manière mignonne, mais le modèle de cette année est 11% plus fin et 16% plus léger, selon Apple. Bien que ceux-ci ne semblent pas être des changements dramatiques, vous pouvez vraiment ressentir la différence. Cela dit, je ne suis pas sûr que tout le monde appréciera cette réduction de poids - je connais pas mal de gens qui aiment les appareils comme l'iPhone 11 en raison de son poids, car il semble plus substantiel.

Le média Input s'est intéressé aux performances (enfin quelqu'un qui y pense). Le nouveau processeur A14 Bionic de l'iPhone est représenté par Apple comme l'une des puces les plus puissantes sur le marché des smartphones aujourd'hui. La firme de Cupertino n'a cessé de se jeter des fleurs à propos du travail qui avait été accompli. Mais est-ce vraiment aussi rapide que le prétend Apple ?

Dans les applications du monde réel, l'A14 Bionic accélère tout. iOS 14 est plus rapide, les applications s'ouvrent plus rapidement et les temps de chargement et de rendu des jeux gourmands en graphiques comme NBA 2K21 et Sky: Children of the Sky sont plus rapides. Les petites choses comme la préparation d'un lot de centaines de photos et de vidéos pour AirDropping sur un autre appareil (oui, je suis ce gars), le recadrage et l'ajustement de la vidéo 4K sans longs temps de rendu, et le traitement de longs délais bénéficient tous de ce supplément. Puissance.

Pour rappel, l'iPhone 12 et 12 Pro sont toujours disponibles en précommande sur l'Apple Store en ligne et les nombreux revendeurs qui ont déjà commencé à faire de petites réductions.

Les 12 et 12 Pro seront disponibles dès le 23 octobre en France, suivront après l'iPhone 12 Mini et 12 Pro Max en précommande dès le 6 novembre.