iPhone 12 Pro : Découvrez New York filmé en 4K HDR

Il y a 2 heures

Julien Russo

1

Avec l'iPhone 12 Pro, Apple a profondément amélioré la qualité des vidéos 4K. Vous allez pouvoir enregistrer des vidéos en Dolby Vision et avec 60 fois plus de couleurs. Apple décrit l'enregistrement vidéo de l'iPhone 12 Pro comme spectaculaire et la firme est persuadée que son nouvel iPhone va avoir les arguments pour vous bluffer.

New York sous l'objectif de l'iPhone 12 Pro

Vous allez bientôt recevoir votre iPhone 12 Pro et vous avez envie d'avoir un aperçu des enregistrements vidéos que celui-ci est capable de réaliser ? Le YouTuber Andy To a eu la chance de recevoir son iPhone 12 Pro avant tout le monde pour proposer une vidéo inédite à ses abonnés. Après 7 mois d'absence, il a décidé de retourner à New York pour filmer en 4K HDR la magnifique ville américaine frappée par la pandémie.

De jour, comme de nuit, Andy To nous montre de magnifiques plans de New York, dans les rues et en hélicoptère. Le YouTuber a expliqué avoir tourné la vidéo avec le mode vidéo HDR et n'avoir utilisé aucune lentille externe. L'ensemble a été enregistré en 4K 60FPS/4K 24 FPS. Le logiciel Final Cut Pro a été utilisé pour ajouter des transitions dans la vidéo et insérer aussi quelques effets dans certaines scènes !

Avec l'iPhone 12 Pro, Apple a fait évoluer l'enregistrement HDR de 8 bits à 10 bits, l'avantage de cette amélioration c'est que cela permet de capturer toujours plus de couleurs et offrir une image toujours plus proche de la réalité !

Apple met aussi en avant le Dolby Vision, un format qui est utilisé dans le monde du cinéma. Par exemple, sur Netflix quasiment toutes les créations originales sont filmées avec ce format.

Avec le Dolby Vision, vos vidéos auront des images plus colorées, un meilleur dynamisme et tout cela minutieusement calculés image par image. C'est clairement un avantage pour l'iPhone 12 Pro et Pro Max puisque le Dolby Vision est un format qui est peu utilisé sur le marché des smartphones.



Les vidéos dans un environnement nocturne ont également connu une nette amélioration avec un éclairage jusqu'à 87% plus important que ce qu'on a connu jusqu'à aujourd'hui avec l'iPhone. Un nouvel ISP avec réduction du bruit améliorée a été aussi ajouté pour toujours plus de détails.

L'autre point qui fera plaisir aux amateurs de vidéos comme celle de Andy To, c'est l'arrivée du mode accéléré en mode Nuit, vous pourrez installer votre iPhone 12 Pro sur un trépied pour réaliser des vidéos à couper le souffle !