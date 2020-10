Dropbox s'apprête à lancer son offre Famille avec 2 To de stockage

Il y a 32 min

Julien Russo

Réagir

Depuis qu'Apple a sorti ses offres Apple One avec plus de stockages et pleins de services, des concurrents comme Dropbox ont eu un coup de chaud ! C'est en partie suite à cette annonce qu'aujourd'hui Dropbox réagit et va proposer de la nouveauté pour les familles nombreuses qui ont besoin de stockage dans le cloud.

Dropbox Famille à 2 To arrive

C'est dans un communiqué de presse, Dropbox vient d'annoncer une nouvelle stratégie concernant ses forfaits familles. L'entreprise a reconnu que le stockage des données dans le cloud est de plus en plus sollicité par les familles qui veulent protéger des sauvegardes, des photos et vidéos souvenirs...

Pour répondre à cette demande croissante, Dropbox a expliqué lancer une nouvelle offre avec 2 To de stockage pour 6 personnes maximum par compte. Le spécialiste du cloud va également proposer une nouvelle fonctionnalité qui a le doux nom de "Salle familiale" :

Chaque membre peut accéder à la salle familiale, il s'agit d'un dossier partagé qui permet à chaque membre de se tenir au courant des affaires familiales importantes et des dernières créations de recettes. Chacun a son propre compte distinct pour les fichiers personnels - et tout cela sous un seul plan avec une seule facture.

Dropbox a également mis en avant dans son communiqué des fonctionnalités fortement appréciées par les plus fidèles de ses services. Comme l'application Passwords pour stocker ses mots de passe ou encore Vault pour les fichiers sensibles.

L'abonnement familial de Dropbox avec 2 To de stockage et toutes les fonctionnalités de Dropbox Plus sera disponible au tarif de 16,99$ par mois.



Via

Télécharger l'app gratuite Sauvegarde, synchro., partage