Un iPhone 12 déjà démonté en vidéo

Il y a 1 heure

Medhi Naitmazi

Avant sa sortie officielle vendredi, l'iPhone 12 a déjà été démonté. Ce n'est pas iFixit mais Hic Tech qui a publié la première vidéo de démontage de l'iPhone 12. Sans s'attarder sur les petits détails, cette vidéo offre un premier aperçu du tout nouveau design d'Apple.

Un démontage intéressant de l'iPhone 12

L'objectif principal de ce démontage est de comparer l'iPhone 12 avec l'iPhone 11 de l'année dernière. Par exemple, nous pouvons voir dans la vidéo que l'écran OLED de l'iPhone 12 est nettement plus fin que l'écran de l'iPhone 11, chose que les rumeurs avaient prédit. On peut également voir qu'Apple a apparemment réduit la taille du Taptic Engine dans l'iPhone 12 par rapport à l'iPhone 11.

Le démontage permet de voir la parfaite maitrise d'Apple dans sa conception, loin du "bazar" des premiers modèles. Ici, aucune place perdue et quelques confirmations comme la batterie de 2 815 mAh qui est 9% plus petite que celle de l’iPhone 11 (3 110 mAh). Mais Apple nous garantit la même autonomie avec 17 heures en lecture vidéo.

Le bricoleur en profite pour vérifier les mensurations de l'appareil. On rappelle que l’iPhone 12 est 11% plus fin, 15% plus compact et 16% plus léger que l’iPhone 11 qui était doté d'un écran LCD de la même diagonale, soit 6,1 pouces.



L’iPhone 12 sera en vente ce vendredi à partir de 909€, et sa version Mini à 809€ sera en précommande le 6 novembre. L'iPhone 12 Pro est également en vente, mais à 1 159€.