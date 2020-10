L’iPhone 12 Pro Max a une batterie plus petite (3 687 mAh)

Il y a 5 heures

Medhi Naitmazi

5

Après les iPhone 12 et iPhone 12 Pro, voilà une précision sur la batterie de l’iPhone 12 Pro Max. Alors que le plus cher des smartphones Apple a vu son écran passer de 6,5 à 6,7 pouces, sa batterie a suivi le chemin inverse en diminuant sa capacité.



Ce sont des documents de TENAA qui ont permis de connaître les détails, le régulateurs chinois qui valide les produits électroniques avant la commercialisation.

Une batterie plus petite mais...

L’iPhone 12 Pro Max intègre ainsi une batterie de 3 687 mAh, un chiffre à comparer à celui de l’iPhone 11 Pro Max qui affichait l’an passé 3 969 mAh. L’écart est de 7%, soit un peu moins que qu’entre l’iPhone 12 et l’iPhone 11 où la diminution avait été de 9%.

Encore une fois, malgré la perte de capacité, Apple assure que l’autonomie est identique, en grande partie grâce à la puce A14 qui se charge d’économiser l’énergie tout en développant plus de puissance. Les utilisateurs ont donc toujours droit à 20 heures d’autonomie en lecture vidéo, 12 heures en streaming vidéo et 80 heures en lecture audio.

La certification de TENAA permet aussi de vérifier à nouveau la mémoire vive embarquée avec 6 Go de RAM pour l’iPhone 12 Pro Max, contre 4 Go pour les iPhone 12 et iPhone 12 mini.

L’iPhone 12 Pro Max sera disponible à la précommande le 6 novembre avec une commercialisation le 13 novembre. Idem pour l’iPhone 12 Mini.



Les deux iPhone 12 et 12 Pro de taille standard sont quant à eux disponibles et sortiront officiellement ce vendredi.