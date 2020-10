Les premiers avis sur les coques MagSafe pour iPhone 12

Il y a 4 heures (Màj il y a 4 heures)

Alexandre Godard

2

Dans 2 jours, les iPhone 12 et 12 Pro feront leur entrée en piste. Pour les accompagner, le nouveau chargeur MagSafe sera lui aussi en vente. Voyons un peu quels sont les premiers retours sur ce produit made in Apple.

Que vaut le chargeur MagSafe avec la coque ?

On le sait, avec les iPhone 12, Apple a décidé d'implanter la recharge par induction aimantée. Le principe est simple, le chargeur MagSafe vient s'aimanter au dos de l'iPhone pour proposer une charge sans fil 2 fois plus rapide que la méthode "classique". Par ailleurs, la marque à la pomme a tout prévu puisque même s'ils ont annoncé un écran 4 fois plus résistant que celui de l'iPhone 11, la plupart des consommateurs, et à juste titre, vont s'équiper d'une coque pour leur smartphone au prix d'un smic.



C'est donc pour cela qu'Apple a créé les coques compatibles MagSafe. La nouvelle coque en silicone ressemble exactement aux coques classiques que l'on connaît depuis des années sauf que le système aimanté est implanté à l'intérieur. On peut d’ailleurs l'apercevoir légèrement sur la photo ci-dessous avec le rond au milieu.

Pour ce qui est des premiers retours, les aimants semblent pas si puissants qu'espérer du moins sur un iPhone 11. Car oui, la charge MagSafe est compatible sur les anciens iPhone mais ne serait pas puissante étant donné que seul l'iPhone 12 dispose du système aimanté à l'intérieur. Il est aussi expliqué que le fameux porte carte qui peut s'aimanter au dos de l'iPhone est lui aussi tomber plusieurs fois.



Il faut donc retenir qu'avec les iPhone 12, il ne devrait pas y avoir de problèmes que ce soit pour le chargeur en lui-même ou le porte cartes mais si vous n'avez pas l'iPhone 12, renseignez-vous bien avant votre achat.



Autrement dit, avant d'acheter l'un de ces produits, attendez les premiers retours de notre part pour vous assurer que cela répond efficacement à vos besoins avant de dépenser tout de même 45€ pour le chargeur, 55€ pour la coque ou encore 65€ pour le porte cartes.