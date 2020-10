Apple veut empêcher les queues pour le lancement de l'iPhone 12

Hier à 23:16 (Màj hier à 23:16)

Corentin Ruffin

Réagir

Comme vous le savez, demain est un grand jour pour Apple et ses aficionados : l'iPhone 12 et sa version Pro vont enfin être commercialisés dans les boutiques officielles de la Pomme.



Et pour chaque lancement, il est de coutume de voir des personnes faire la queue devant les Apple Store pour être sûres de ressortir avec un smartphone.



Seulement, cette année 2020 est marquée par la présence du COVID-19, et Apple semble bien décidé à ne pas prendre de risques.

Apple veut mettre en place un système de réservation

Bien qu'il sera possible de passer par le système de retrait de commandes pour se procurer l'iPhone 12, Apple va devoir faire face aux personnes se rendant en boutique pour acheter directement le nouveau smartphone.



Le problème, c'est qu'en général, ce sont des queues de plusieurs dizaines, voir centaines de personnes qui affluent devant les Apple Store.



Avez le COVID, Apple conseille fortement d'acheter son appareil en ligne, mais il semble également que la firme ait mis en place une stratégie pour ceux qui veulent tout de même l'acheter physiquement. Apple a déclaré à Business Insider que si une longue file d'attente se forme à l'extérieur d'un magasin ouvert, les clients en file d'attente se verront attribuer un créneau de réservation et seront invités à revenir à une heure différente pour acheter leur appareil.



Certains magasins n'autoriseront pas du tout les achats sans rendez-vous...



Source