Voici la capacité des batteries des iPhone 12 et 12 Pro

Nous l’avions su avant la présentation, Apple avait diminué légèrement la batterie pour loger le nouveau modem 5G, mais aussi réduire le poids et l’encombrement de ses iPhone. Et au final, l’iPhone 12 affiche la même autonomie grâce à des optimisations sur la puce A14.

Si vous vous souvenez bien, les iPhone 11 étaient mieux équipés avec 3 110 mAh pour l’iPhone 11, 3 046 mAh pour l’iPhone 11 Pro et 3 969 mAh pour le 11 Pro Max.

La démonstration permet donc de vérifier que les deux iPhone de 6,1 pouces partagent énormément d’éléments dont la batterie. Logique, étant donné qu’Apple affiche la même autonomie avec 17 heures en lecture vidéo et 65 heures en lecture audio. Nous avons ainsi la liste complète des batteries d’iPhone 12 :

Encore une fois, c’est une vidéo de démontage qui permet de (re)voir les entrailles des iPhone 12 et iPhone 12 Pro. Et là, surprise, les deux iPhone 12 ont une batterie identique de 2 815 mAh.

Après avoir découvert les batteries des iPhone 12 et iPhone 12 Pro Max , voici désormais les capacités de tous les modèles de la gamme 2020.

