EyeWear II : les lunettes connectées de Huawei

Huawei vient de tenir une conférence en ce jeudi 22 octobre 2020 et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il y a pas mal de nouveautés. Mise à part les Mate 40 et le casque Freebuds Studio, ce sont bien des lunettes connectées qui ont été présentées. Voyons ensemble l'utilité de ce produit.

Une paire de lunettes connectée

Huawei vient de tenir une conférence et vous l'aurez remarqué, il y a pas mal de nouveaux produits. Parmi toutes ces annonces, il y en a une qui vous a surement interpellé, ce sont les lunettes connectées, les EyeWear II.



Au-delà des deux fonctions classiques d'une paire de lunettes à savoir lunettes de vue ou lunettes de soleil, Huawei propose en plus d'écouter de la musique et de répondre à des appels directement avec les lunettes.



Pour ce qui est des modelés proposés, il y en aura 3 pour la vue et 2 pour le soleil. Les lunettes seront légères et résistante à l'eau et à la poussière. Pour ce qui est de l'audio, Huawei propose 2 haut-parleurs avec une conception spécialement étudiée pour que le son se dirige directement vers votre canal auriculaire pour un son puissant et net.



Chaque branche contient également un double microphone pour capter au mieux votre voix et l'intelligence artificielle se chargera de réduire les bruits environnants. Des tapotements sur les branches déclencheront des actions comme accepter un appel, raccrocher, changer de musique... La paire de lunettes est accompagnée d'un étui qui permet de recharger les lunettes quand vous les posez à l'intérieur.



Le prix de lancement est de 199€ au lieu de 399€.



Dites-nous en commentaires ce que vous pensez de ce genre de produit ? Une paire de lunettes Apple vous intéresserait-elle ?



