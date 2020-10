L'iPhone 12 Mini pourrait relancer la tendance des petits téléphones

Il y a 2 heures

Alban Martin

La société de veille commerciale Kantar pense que l'iPhone 12 mini pourrait créer une tendance pour les smartphones compacts et haut de gamme. Pendant des années, avant l'avènement des smartphones, les constructeurs se battaient pour proposer le plus petit appareil. Depuis plus de treize ans maintenant, c'est le contraire.

Un nouveau marché avec l'iPhone 12 Mini

Un analyste de chez Kantar a déclaré :

Avec Apple ayant lancé l'iPhone 12 mini dans le cadre de sa dernière gamme, les petits formats de téléphone pourraient également devenir plus populaires...

La firme explique que plus de 12% des acheteurs de smartphones choisissent un modèle «spécifiquement pour la façon dont il tient dans leur main / poche».

L’offre de 4 modèles par Apple dans la gamme de cette année est une stratégie très intéressante, en particulier dans la gamme de prix premium (un niveau en dessous du super-premium) avec l'iPhone 12 mini. Contrairement aux produits phares précédents, l'iPhone 12 mini offre aux clients toutes les dernières spécifications et capacités 5G, mais dans un format plus petit à moindre coût, en ligne avec de nombreux domaines de croissance du marché. Alors que la croissance au cours des deux dernières années a été pour des écrans de plus grande taille, Apple s'attaque aux deux extrémités du spectre avec ce lancement.



Sans surprise, Kantar pense également que le passage d'Apple à la 5G accélérera l'intérêt pour la norme de données mobiles plus rapide.

Les dernières données Kantar suggèrent que les capacités 5G seront probablement un moteur d'achat important pour les consommateurs dans un proche avenir […]



La capacité 5G comme raison de choisir des modèles spécifiques achetés, bien qu'elle soit encore petite par rapport aux autres arguments, a augmenté sur tous les marchés rapportés depuis le quatrième trimestre 2019, en particulier en Chine, avec une augmentation de 23%.



Parmi les clients qui prévoient d'acheter un smartphone au cours des 6 prochains mois, au moins 45% sur tous les marchés ont l'intention d'acheter la 5G; le plus élevé se situant en Chine avec 89%, suivi des États-Unis avec 69%. Commercialement, les avantages de la 5G sont commercialisés comme offrant des vitesses élevées et une connectivité ininterrompue pour prendre en charge des activités telles que les jeux, le streaming vidéo à la demande et les appels vidéo.

La société dit qu'il reste à voir dans quelle mesure les consommateurs valoriseront la 5G une fois qu'ils en feront l'expérience.



La 5G peut offrir une assistance pour améliorer l'expérience des consommateurs dans les activités quotidiennes pour lesquelles ils utilisent leur smartphone. Cela dit, la valeur que les consommateurs accordent à ce sujet évoluera dans les prochains mois avec les usages.



Un facteur qui peut influencer cela est la forte pression sur l'autonomie de la batterie que l'utilisation de la 5G exerce avec l'iPhone 12. Mais dans tous les cas, un petit iPhone 12 Mini devrait atterrir de nombreuses personnes.