Apple dépasse le nombre de téléphones Android aux USA avec son iPhone

Les iPhone d'Apple ont dépassé les appareils Android pour représenter plus de la moitié de tous les smartphones utilisés aux États-Unis, selon les données de Counterpoint Research.



Concrètement, la base active des iPhones a franchi la barre des 50 % au cours du trimestre se terminant en juin, tandis qu'environ 150 autres marques mobiles utilisant le système d'exploitation Android de Google, Samsung et Lenovo en tête, représentaient le reste. Un score impressionnant !

150 marques contre Apple

Le Financial Times fait le point sur cette nouvelle étape incroyable pour Apple :

Les systèmes d'exploitation sont comme les religions - ils ne changent jamais de manière significative. Mais au cours des quatre dernières années, le flux a toujours été Android vers iOS. C'est une étape importante que nous pourrions voir se reproduire dans d'autres pays riches à travers le monde. [...]



Apple a dépassé les appareils Android pour représenter plus de la moitié des smartphones utilisés aux États-Unis, ce qui donne au fabricant de l'iPhone un avantage sur son rival dans sa progression vers des secteurs tels que la finance et la santé.



La barre des 50 %, la part la plus élevée de l'iPhone depuis son lancement en 2007, a été franchie pour la première fois au cours du trimestre se terminant en juin, selon les données de Counterpoint Research. Quelque 150 appareils utilisant le système d'exploitation Android de Google, menés par Samsung et Lenovo, ont représenté le reste [...]

Mieux que les ventes annuelles, la base installée active est un marqueur concurrentiel encore plus significatif représentant la pénétration d'Apple sur le marché des smartphones, car elle prend en compte les utilisateurs introduits dans l'écosystème Apple par le biais du marché des téléphones d'occasion, ainsi que ceux qui utilisent des iPhones achetés il y a des années.



Les téléphones Android sont apparus sur le marché en 2008, un an après le lancement de l'iPhone, et ont dépassé la base installée sur iOS en 2010. Au cours des trois années précédentes, les ventes de téléphones étaient dominées par des entreprises comme Nokia, Motorola, Windows et Blackberry.



L'iPhone a fait d'Apple la plus grande entreprise du monde, avec une capitalisation boursière a près de 3000 milliards de dollars. En 2020, la base mondiale installée des iPhones a dépassé le milliard d'appareils. Le PDG Tim Cook a récemment déclaré qu'Apple avait "établi un record pour le trimestre de juin en matière de switchers", c'est-à-dire de consommateurs quittant Android pour iOS.



Apple dévoilera la nouvelle gamme iPhone 14 lors de son keynote "Far Out" le mercredi 7 septembre, où elle devrait également présenter l'Apple Watch Series 8. Nous attendons un iPhone 14 de 6,1 pouces, un iPhone Max de 6,7 pouces, un iPhone 14 Pro de 6,1 pouces et un iPhone 14 Pro Max de 6,7 pouces. Il n'y aura pas de "mini" iPhone de 5,4 pouces cette année, Apple optant plutôt pour des appareils plus grands.