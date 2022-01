Et voilà, l'action AAPL atteint 3000 milliards de valorisation

Hier à 20:25

Actualité Apple

Medhi Naitmazi

Apple affiche, à l’heure de ces lignes, une valorisation boursière de 3000 milliards de dollars ! Dix-huit mois après les 2000 milliards et trois ans après les 1000 milliards, l'action AAPL atteint un nouveau pic astronomique avec un prix unitaire de près 183$, malgré le COVID et les poursuites antitrust qui ont fleuri ces derniers temps un peu partout dans le monde.

3000 millards : une première mondiale

C'est une barre symbolique. Apple est devenue aujourd'hui la première entreprise au monde dont la capitalisation boursière, qui représente la valeur totale de toutes les actions en circulation de l'entreprise. Pour atteindre les 3 000 milliards de dollars, le cours de l'action Apple a augmenté de plus de 40 % l'année dernière.

Le chiffre à retenir est 182,82 dollars, soit le prix de l'action qui a permis la bascule dans une nouvelle dimension. Si le cours fluctue encore (le marché est ouvert aux USA à cette heure-ci), nul doute que cela va se stabiliser voire continuer à grimper. Ce fût le cas lorsque l'entreprise avait dépassé les 1000 puis 2000 milliards de dollars.



Pour expliquer ce nouveau record, il faut rappeler que la pandémie a été très profitable à Apple qui a enregistré de très bons résultats depuis deux ans. Ses produits et services ont été très demandés car de plus en plus de personnes travaillent, apprennent et se connectent à d'autres depuis chez eux. Selon les prévisions, le chiffre d'affaires de la société devrait atteindre 118 milliards de dollars pour le trimestre en cours, dépassant ainsi son record trimestriel absolu de 111,4 milliards de dollars établi il y a un an.



Dans une note partagée avec ses équipes lorsqu'Apple a atteint la barre des 1 000 milliards de dollars en 2018, le PDG d'Apple, Tim Cook, avait déclaré que cette réalisation n'était "pas la mesure la plus importante de notre succès", ajoutant que "les rendements financiers sont simplement le résultat de l'innovation d'Apple, de la priorité accordée à nos produits et à nos clients, et du fait de rester toujours fidèle à nos valeurs."



Dores et déjà, les analystes tablent sur un nouveau cap à 200 dollars pour l'action AAPL au cours de l'année 2022 qui verra de nombreux produits arriver comme l'iPhone 14, l'Apple Watch 8, l'iPad Pro, cinq nouveaux Mac Apple Silicon, des AirPods Pro 2, un casque AV/VR et plus encore.