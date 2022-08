49% des utilisateurs Android pensent à passer sur iPhone pour la confidentialité (étude)

Une nouvelle enquête confirme une fois de plus que de plus en plus d'utilisateurs Android songent à basculer de l'autre côté, à savoir sur un iPhone. Dans celle-ci, pas moins de 49% avouent réfléchir au changement. L’attrait principal ? La sécurité accrue sur l’iPhone d’Apple, du moins selon la perception des personnes interrogées.

Apple > Android

Une nouvelle étude publiée par Beyond Identity révèle que près de la moitié (49%) des interrogés qui possèdent un smartphone Android au quotidien pensent à passer sur l'iPhone pour des raisons de sécurité et de confidentialité.



L'agressivité d'Apple dans ce domaine ces dernières années, dans le bon sens du terme, semble payer au vu des réponses trouvées dans cette enquête. La majorité des consommateurs indiquent se sentir plus en sécurité avec un iPhone 13 Pro Max qu'avec un Samsung Galaxy S22 Ultra.



Il en va de même pour les services. 20% des utilisateurs d'iCloud Keychain (gestionnaire de mots de passe d'Apple) se disent en sécurité avec le système de la pomme, tandis qu'on atteint seulement les 13% du côté de Google Password, l'alternative sur Android.

Même chose pour la comparaison entre iCloud et Google Drive. 27% des clients d'Apple dorment sur leurs deux oreilles grâce à ce service alors qu'ils sont 22% sur Android avec Google Drive. Autre donnée importante, 33% des sondés pensent à acheter un iPhone après avoir entendu les nouveautés d'iOS 16 à venir en septembre sur la confidentialité et la sécurité.



Apple est également celui qui pousse le plus ses utilisateurs à faire attention à leurs données personnelles en ligne. Avec des fonctionnalités plus poussées et surtout simples à mettre en place, la pomme croquée a de l'avance sur cette partie.



Si l'objectif n'est pas de dire qu'un smartphone Android n'est pas sécurisé, il est en revanche d'admettre que l'iPhone a énormément progressé en la matière ces dernières années. Pour rappel, les gouvernements du monde entier s'attaquent fréquemment à Apple, lui reprochant son côté fermé (monopole). Cependant, c'est bien cette méthode qui offre autant de sécurité aux clients qui le savent d'ailleurs très bien.