Apple étend l'année gratuite à Apple TV+ jusqu’en février

Hier à 22:37 (Màj hier à 23:42)

Corentin Ruffin

Oh, la belle surprise ! Si vous bénéficiez actuellement de l'année gratuite à Apple TV+, vous avez sans doute dû recevoir un mail provenant de la Pomme elle-même.



En effet, la firme de Cupertino nous fait le plaisir d'étendre cette période d'essai, s'arrêtant ainsi au mois de février 2021.



De quoi faire face au couvre-feu causé par le COVID-10, mais également aux jours froids qui arrivent.

Apple TV+ : l'année gratuite prolongée jusqu'au mois de février

Nous avons le plaisir de prolonger votre abonnement annuel jusqu’en février 2021 afin que vous puissiez découvrir les créations Apple Originals qui reviennent pour une deuxième saison. La prolongation est automatique, vous n’avez rien à faire de plus.

Voilà de quoi donner une bonne raison aux détenteurs de l'offre de gratuité d'Apple TV+ pour se plonger dans les créations Apple Originale.



Ainsi, il est temps de faire du rattrapage pour ceux qui sont à la traîne et de découvrir The Morning Show, Ted Lasso, USS Greyhound, mais également le "très attendu On the Rocks, l’étonnant docu-série Tiny World, et les deuxièmes saisons de Servant, For All Mankind et Dickinson".



Dans son mail, la Pomme nous apprend que la prolongation est automatique et qu'aucune action n'est requise.