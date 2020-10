Apple lance une seconde chaîne en France : Hits Français Radio

Apple Music s'attarde un peu sur la France avec du contenu spécifique. Il s'agit d'une seconde chaîne nommée Hits Français Radio. Présentée par T-Miss, il s'agit d'une émission et d'une playlist dédiées à la chanson française avec la chanteuse Louane comme invitée du premier épisode.

Apple présente la nouvelle radio Hits Français Radio ainsi :

Chaque semaine, Hits Français met en avant le meilleur de la scène francophone. Cette playlist éclectique, allant de la chanson française aux nouvelles tendances de la pop contemporaine, s’accompagne désormais de sa propre émission de radio hebdomadaire. Animée par T-Miss, Hits Français Radio décortique l’actualité musicale francophone, et propose des interviews exclusives des grands noms de la scène française, comme de ses talents les plus prometteurs. Ecoutez dès maintenant l’émission de radio, et parcourez la playlist pour tout savoir des hits français d’aujourd’hui et de demain.