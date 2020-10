Votre carte de crédit ne sera pas abimée par MagSafe

Julien Russo

MagSafe c'est l'une des grosses nouveautés de l'iPhone 12. Apple a intégré un puissant anneau métallique dans le dos de tous les nouveaux iPhone. Grâce à MagSafe pour pouvez recharger votre smartphone, mais aussi le faire tenir à des supports ou coques compatibles.

MagSafe n'endommagera pas votre carte de crédit

Apple a commercialisé en même temps que les iPhone 12, une nouvelle coque et un porte-cartes en cuir compatibles avec MagSafe, l'une à 50€ et l'autre à 65€.

Si la qualité est au rendez-vous comme à chaque fois, plusieurs personnes se sont posé des questions en ce qui concerne le porte-cartes en cuir. Destinée aux cartes de crédit et autres cartes de fidélités, est-ce vraiment une bonne idée de placer sa carte bancaire si proche d'un anneau aimanté ?

D'après Kaiann Drance, la vice-présidente du marketing de l'iPhone, il n'y a aucun souci à se faire pour votre carte bancaire. Le porte-cartes MagSafe proposé sur l'Apple Store en ligne a été conçu pour ne pas endommager votre carte de crédit, Apple a tout anticipé pour éviter les mauvais retours. Cependant, comme souvent il y a "mais"...

Apple n'a pas pu contourner les dégradations que pourrait provoquer l'anneau aimanté aux cartes à bande magnétique. Vous savez, ce sont les cartes que vous pouvez avoir sur votre lieu de travail pour ouvrir des portes ou même pour accéder à votre chambre d'hôtel. La vice-présidente recommande d'être vigilant et d'éviter de placer ces cartes à l'intérieur de votre porte-cartes.