Amazon offre 15% de crédit en plus pour tout achat d'une carte App Store et iTunes

Il y a 5 heures (Màj il y a 5 heures)

Services Apple

Julien Russo

Réagir



Si vous avez un proche à qui vous ne savez pas quoi offrir, la carte cadeau est probablement la meilleure idée. Chaque année, les cartes cadeaux d'Apple se vendent comme des petits pains pour le plus grand bonheur du géant californien. Pour booster encore plus les ventes, Amazon offre 15% de crédit supplémentaire sur votre Apple ID.

Des réductions sur les cartes iTunes

La semaine du Black Friday, c'est la période idéale pour réaliser de bonnes affaires, il y a des promotions et des offres exceptionnelles dans tous les sens. Amazon propose depuis aujourd'hui un gain supplémentaire de 15% lors de l'activation de la carte App Store & iTunes.

Une fois activé sur votre compte Apple, ce crédit vous permettra de faire des achats sur l'App Store (achats intégrés, abonnements à renouvellement mensuel et achats d'applications), mais aussi d'acheter des contenus sur iTunes (films, albums, séries...).



Voici combien vous gagnez par tranche :

Carte cadeau de 25€ = 3,75€ offert

Carte cadeau de 50€ = 7,50€ offert

Carte cadeau de 100€ = 15€ offert

Carte cadeau de 200€ = 30€ offert

Une offre limitée dans le temps