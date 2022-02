Apple Store : profitez d'un crédit à 0% jusqu'au 7 mars 2022

Si Apple reçoit quotidiennement des millions de commandes sur son Apple Store en ligne, le géant californien est aussi confronté à des clients qui préfèrent acheter leurs produits chez les revendeurs. Beaucoup proposent des promotions, mais également des avantages pour rendre le paiement moins douloureux. Pour attirer cette catégorie de consommateurs qui souhaitent profiter d'un paiement en plusieurs fois sans intérêt, Apple lance régulièrement des opérations crédit à 0% !

Le retour du paiement avec un financement à 0%

Comment dynamiser les ventes sur l'Apple Store en ligne et dans les boutiques physiques ? La firme de Cupertino qui n'est pas "amatrice" des réductions sur ses propres produits préfère proposer un financement en plusieurs fois à 0% pour attirer les clients. Comme d'habitude, cette offre qui n'apparaît qu'une ou deux fois par an est limitée dans le temps, cette fois-ci Apple enregistrera les demandes de crédit sans intérêt jusqu'au 7 mars 2022, après cette date il sera trop tard.



Au niveau des mensualités mises à disposition, rien ne change.

Vous aurez toujours la possibilité de sélectionner un crédit sur 12 mois ou 24 mois. Prenons par exemple un AirPods Max à 629€, vous aurez à payer 52,42€/mois si vous choisissez le financement sur 12 mois et seulement 26,21€/mois si vous préférez une approche plus légère sur 24 mois.

Le tout avec une TAEG fixe à 0%. C'est merveilleux !

À noter que si tout semble parfait au premier abord, il y a tout de même quelques contraintes que mentionne Apple dans les petites lignes de l'offre :

Pour être éligible au financement à 0% sur 1 ou 2 ans, il faut obligatoirement que votre commande soit d'une valeur de 249€ jusqu'à 5 000€ .

. Le financement à 0% ne concerne pas les produits reconditionnés vendus par Apple, les cartes cadeaux et les achats via Apple Store Éducations et Entreprises.

Lors de votre financement, vous pourrez réclamer une assurance qui reste facultative, elle pourra vous aider si vous rencontrez des difficultés financières (certains critères sont requis). Un montant de 2,96€ sera ajouté à vos mensualités si vous acceptez l'assurance.



À noter que le paiement avec un crédit à 0% se demande au moment de la validation de la commande sur l'Apple Store en ligne ou en magasin. La demande sera soumise à l'acceptation du Crédit Agricole Consumer Finance, la société en partenaire avec Apple pour les crédits sur l'Apple Store est Sofinco.



