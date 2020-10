L'équipe d'iFixit a déjà démonté l'iPhone 12

Ce sont LES spécialistes du démontage des derniers appareils de la Pomme, et voilà qu'ils remettent le couvert : l'équipe d'iFixit vient donc de démonter le nouvel iPhone 12, lors d'un live vidéo, en attendant leur article détaillé. Bien que, plus tôt cette semaine, nous avons déjà eu le droit à un premier aperçu d'un démontage du petit nouveau, il est toujours intéressant d'avoir un autre avis. Grâce à l'équipe d'experts d'iFixit, nous pouvons ainsi voir à quel point l'écran OLED est mince par rapport à l'écran LCD de l'iPhone 11, mais nous permet également de constater que l'iPhone 12 s'ouvre dans la direction opposée de ses prédécesseurs. Voici la vidéo replay du live du démontage d'iFixit, avec notamment la nouvelle batterie présente dans l'appareil :

Aujourd'hui était un grand jour pour les adorateurs de la Pomme, puisque leur nouveau smartphone a été officiellement commercialisé dans le monde entier, ou presque. En effet, l'iPhone 12 s'achète désormais sur Internet ou dans les boutiques officielles et partenaires d'Apple, permettant aux premiers veinards de s'afficher avec cette petite merveille. Mais, certains ont également un rôle à tenir, et bien que cela nous fasse mal au coeur, nous sommes obligés de partager la vidéo de l'équipe d'iFixit qui démonte le téléphone.

