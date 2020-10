Une femme s'en prend à l'App Store et ses "jeux d'argent"

Sur l'App Store, il est possible de trouver de nombreux types de jeux, de quoi satisfaire la plupart des joueurs sur mobiles. Cependant, il y a tout de même des catégories que la Pomme s'interdit d'accepter, dont notamment les jeux d'argent et de casinos.



Seulement, il semblerait qu'une femme du Connecticut ne soit pas du même avis, puisque cette dernière accuse Apple de promouvoir des jeux illégaux au sein même de sa boutique.

Mauvaise foi ou tentative de récupérer ses mises ? Une femme vient d'attaquer Apple et son App Store de pleine face dans une affaire de jeux d'argent illégaux.



En effet, cette dernière met en avant que certaines applications de hasard se basent sur un système de paiement au jeton, nécessaires pour pouvoir jouer, contrairement à ce qu'Apple affirme dans ses règles.



On peut notamment retrouver cette phrase dans la plainte :

Les applications en question enregistrent des crédits et permettent au joueur de les sauvegarder et de jouer plus tard.