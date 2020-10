Le porte-cartes MagSafe n'aime pas les pantalons serrés

L'une des grandes nouveautés des iPhone 12 sortis ce matin s'appelle MagSafe. Il s'agit d'un écosystème d'accessoires qui utilisent les aimants au dos des nouveaux smartphones pour se fixer. Il y a évidemment le chargeur MagSafe mais aussi le porte-cartes en cuir à 65€. A ce prix-là, mieux vaut être sûr de son coup.



Un porte-cartes pour trois cartes et les poches amples

Si le porte-cartes Apple vous plaît, il faut savoir qu'il peut contenir trois cartes maximum, et même deux si vous avez des modèles un peu trop épais (en métal par exemple). L'idée de la firme est d'avoir un accessoire compact et le plus fin possible derrière votre iPhone 12.



Mais le souci signalé par plusieurs testeurs, comme par exemple MKBHD, c'est que l'aimant du porte-cartes est assez faible, en tout cas quand il s'agit de le rentrer dans le pantalon ou de l'en sortir. Si le jeans est trop serré comme dans la vidéo, vous risquez de rentrer l'iPhone sans le porte-cartes. Un problème surtout dans la rue ou tout autre endroit bruyant car vous n'entendrez pas forcément cet objet tomber avec vos cartes de crédit.

Enfin, sachez que pour utiliser une carte rangée dans l'étui, il faudra "décoller" ce dernier de l'iPhone. Un gage de sécurité mais peut-être pénible au quotidien. De même pour la charge de l'iPhone, il faudra retirer le porte-cartes qui intègre un blogueur d'ondes pour éviter les mauvaises blagues.



