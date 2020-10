Test de résistance : l’iPhone 12 fait mieux grâce au Ceramic Shield

Enfin, les tranches de l’iPhone 2020. Ici pas de miracle, les marques apparaissent vite sur l’aluminium, un « défaut » que l’on retrouve aussi sur l’acier inoxydable de l’iPhone 12 Pro. Notre exemplaire bleu pacifique a déjà quelques éraflures à ce niveau malgré des manipulations délicates. C’était déjà le cas avec les iPhone 11, XS et X. Idem pour la vitre arrière, qui n’est pas aussi résistante que lavant. Elle se raye assez facilement et le chargeur MagSafe peut même laisser des traces.

Après la pression sur la vitre, la vidéo s’intéresse aux rayures. Encore une fois, l’écran de l’iPhone 12 résiste aux assauts des clés, des pièces, d’une pierre et d’un cutter. Il faudra une pointe de dureté 7 sur l’échelle de Mohd pour rayer la vitre de l’iPhone 12, alors que l’iPhone 11 cédait à 6.

Dans ce test de torture, l’iPhone 12 se montre particulièrement résistant, en tout cas bien plus que son prédécesseur. Mais il ne s’agit pas d’un drop test. Le testeur de Mobile Reviews Eh à utilisé un dynamomètre pour mesurer la force exercée sur la vitre . Si l’iPhone 11 a tenu jusqu’à 352 newtons, l’iPhone 12 a résisté bien plus longtemps, jusqu’à 442 newtons. Une résistance environ 30% meilleure sur le nouveau smartphone.

Vous le savez, l’iPhone 12 , peu importe la déclinaison, est équipé d’une verre nouvelle génération de Corning, le Ceramic Shield. Apple a expliqué pendant la conférence puis sur les fiches techniques que ce matériau résiste quatre fois plus aux chutes que le précédent qui équipait les iPhone 11. Il n’en fallait pas plus pour qu’un YouTuber s’attelle à la tâche.

iPhoneSoft finance la production de son contenu et ses serveurs grâce à une publicité modérée et non intrusive. Merci d'ajouter iPhoneSoft.fr en exception de votre bloqueur de publicité.