Un ancien ingénieur raconte l'histoire d'Apple TV Remote

Il y a 1 heure (Màj il y a 1 heure)

Corentin Ruffin

Comme vous le savez certainement, Apple a supprimé son application Apple TV Remote la semaine dernière.



En effet, la télécommande virtuelle permettant de contrôler l’Apple TV avec son iPhone ou son iPad n'est plus sur l'App Store, notamment à cause de son intégration depuis 2019 au sein de centre de contrôle.



Une disparition triste, mais nécessaire, dont un ancien ingénieur raconte aujourd'hui l'histoire.





Alan Cannistraro raconte la création de l'application Apple TV Remote

La semaine dernière, Apple a donc mis fin à l'application Apple TV Remote sur l'App Store, notamment grâce à la présence de la fonctionnalité au sein du centre de contrôle.



Suite à la suppression, un ancien ingénieur d'Apple a partagé quelques informations intéressantes sur le développement de l'application.

Alan Cannistraro a, en effet, partagé un thread sur Twitter sur la création de l'application, dont le développement a débuté en 2006. On apprend notamment que son nom d'origine était iControl.

Bien que nous ne l’avions livré qu’avec iTunes et Apple TV, mon prototype m’a également permis d’allumer / éteindre les lumières, les téléviseurs et les récepteurs (via un adaptateur infrarouge), et d’enregistrer et de reprendre l’état d’une pièce en tant que «scène».



Un an plus tard (2009), j'avais également construit des prototypes dans Remote qui permettraient à l'écran tactile de votre téléphone d'être votre souris pour votre ordinateur et d'interagir avec des photos, des applications (la TouchBar d'origine) et des économiseurs d'écran sur votre Mac.

En 2010, Cannistraro a montré le fonctionnement de l'application Remote à Steve Jobs, ce qui aurait inspiré la conception de Siri Remote.

En 2010, je me suis assis avec Steve pour lui montrer comment la télécommande Apple TV avec des swipes, et il a dit, "notre prochaine télécommande Apple TV devrait être celle-ci sans écran". Cela a pris cinq ans (beaucoup de choses se sont arrêtées lorsque Steve est mort), mais finalement Siri Remote est sorti et c'était juste ça.

Un thread a retrouver à cette adresse :