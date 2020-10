L'API d'Apple et Google pour le Covid-19 pose problème sur un nouvel iPhone

Apple et Google ont pensé à tout pour leur superbe API qui permet de tracer les cas contact Covid-19. Cependant, ce que n'ont pas pensé les deux firmes californiennes c'est que les possesseurs de smartphones sont susceptibles de changer de modèle. Depuis que de nombreux clients anglais ont acheté l'iPhone 12 et 12 Pro, l'application NHS Covid-19 (l'app du gouvernement du Royaume-Uni) ne fonctionne plus et affiche un message d'erreur !

Il existe une solution

Si vous résidez dans un pays qui propose une application de traçage des cas contact du Covid-19 et qui utilise l'API d'Apple et de Google, vous pourriez être concerné par cette fâcheuse erreur qui empêche la réactivation du traçage des contacts. En effet, au Royaume-Uni de nombreux Anglais ont craqué pour le nouvel iPhone 12 et iPhone 12 Pro, il faut dire qu'avec les arguments qu'Apple a mis en avant, beaucoup n'ont pas pu résister !

Contrairement à la France, l'application de traçage NHS Covid-19 a été téléchargée une multitude de fois, celle-ci utilise l'API développée par les deux entreprises californiennes. Malheureusement, les heureux propriétaires des nouveaux iPhone 12 rencontrent des difficultés à utiliser l'application proposée par leur gouvernement, quand ils ouvrent l'application, ils obtiennent ce message :

Dès l'ouverture, une note indique qu'il n'est pas possible d'exécuter cette application, la raison la plus probable étant qu'un autre smartphone utilise déjà cette technologie et qu'il faut accéder à l'ancien iPhone pour désactiver le traçage afin de l'activer sur le nouveau.

Si le Royaume-Uni est touché, d'autres pays dans le monde sont également concernés par ce message d'erreur. Tous les utilisateurs concernés ont réalisé le même procédé, ils sont passés par le transfert des données iCloud Backup au démarrage de leur iPhone 12.

Mais rassurez-vous, il existe une technique simple pour contourner ce blocage en pleine période de reprise intensive du Covid-19.

Pour cela il faut se rendre dans :

Réglages Aller dans Notifications Notifications d'exposition Activer l'option "Autoriser les notifications"

Il faudra après fermer l'application de traçage via le multitâche d'iOS et la rouvrir. Après, nous n'aurez plus de difficulté à accéder à l'app !

L'anomalie ne viendrait pas vraiment de l'API en elle-même d'après certains experts, mais plutôt d'iOS qui ne demande pas aux utilisateurs de réactiver les notifications d'expositions lors du lancement de l'application de traçage. Résultat, sans l'autorisation de l'utilisation, l'app ne peut effectuer son travail et donc affiche ce message d'erreur.



À noter qu'il est déconseillé de désinstaller et réinstaller l'application de traçage, puisque cela efface toutes les informations récoltées par l'application. Si vous avez été en contact avec un cas Covid-19 juste avant votre passage à l'iPhone 12, cela sera supprimé.

En France nous ne sommes pas concernés par cette anomalie puisque notre gouvernement a fait le choix de se débrouiller soi-même et de concevoir une API de traçage des contacts, sans passer par celle d'Apple et de Google.



