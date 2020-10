Office : Word, Powerpoint et Excel profitent du trackpad et des souris sur iPad

C’était attendu, Microsoft vient de lancer le déploiement du support du trackpad et de la souris dans ses applications Office sous iPadOS. Les utilisateurs peuvent donc être plus productifs sur iPad avec les logiciels Word, Excel et PowerPoint.

Une nouveauté à destination des utilisateurs pro sur iPad

La bonne nouvelle est venue directement de Microsoft qui nous explique les avantages de la nouveauté, après un mois de bêta.

Par exemple, lorsque vous passez le doigt sur le trackpad du Magic Keyboard, le curseur se transforme en l’outil dont vous avez besoin en fonction du contenu que vous pointez.



Microsoft affirme que l’utilisation d’une souris ou d’un trackpad avec un iPad est aussi simple et intuitive que jamais. Cette expérience rappelle Office sur un Mac ou un PC et contribue à rendre l’iPad encore plus polyvalent et capable d’accomplir davantage de tâches.

Rappelons que la prise en charge des trackpads et des souris Bluetooth a été rendue possible grâce à iPadOS 13.4.



Les tablettes compatibles sont les iPad Pro, l'iPad Air 2 ainsi que toutes les générations ultérieures. L'iPad mini 4 ainsi que l'iPad 5 et toutes les générations ultérieures sont également compatibles.



La firme de Redmond précise que les mises à jour de ses applications Office sont en cours de déploiement sur l’App Store. Elles contiennent d’ailleurs un écran d’accueil repensé.

