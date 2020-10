TikTok propose les nouveaux widgets d'écran d'accueil d'iOS 14

Hier à 21:29 (Màj hier à 21:30)

Corentin Ruffin

Le célèbre réseau social TikTok (v17.8.0, 351 Mo, iOS 9.3) a fait beaucoup parler de lui ces dernières semaines, et pas forcément pour de bonnes raisons.



On se souvient notamment du bras de fer avec les États-Unis pour un maintien au sein du sol américain. Seulement, il semblerait que cette histoire soit du passé, et que désormais, les développeurs se concentrent sur le contenu.



En parlant de contenu, la dernière mise à jour semble s'accaparer des nouveautés d'iOS 14, puisqu'il est désormais possible de retrouver un widget pour l'écran d'accueil.

TikTok se met à iOS 14 et aux widgets

Nous avons donc le droit à une nouvelle mise à jour de l'application TikTok, qui se met à l'heure d'iOS 14 et de ses fameux widgets sur les écrans d'accueil.



Avec cette belle update, il est possible de choisir parmi trois widgets TikTok différents, permettant un accès rapide aux vidéos et aux tendances depuis votre écran d'accueil.



Les widgets TikTok sont conçus pour promouvoir des sons, des vidéos et des hashtags qui sont actuellement à la mode, tout en affichant le nombre de vues sur les différents contenus. Vous pouvez appuyer sur le widget pour accéder directement à la page du contenu tendance dans l'application TikTok.

