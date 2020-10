App Store : Augmentation des prix dans plusieurs pays dont la Russie

Il y a 6 heures (Màj il y a 5 heures)

Julien Russo

L'App Store est probablement le service le plus rentable depuis la création d'Apple, avec sa fameuse commission de 30% tant critiquée par les développeurs, la firme de Cupertino engrange des milliards chaque trimestre ! L'entreprise fait tout pour protéger son business, c'est pour cela que parfois elle n'a pas d'autres choix que d'augmenter les tarifs pour tenir compte de certaines modifications fiscales.

Hausse des prix imminente

Plusieurs pays vont être concernés par des changements tarifaires, cette liste est assez courte puisqu'elle concerne seulement le Brésil, la Colombie, l'Inde, la Russie, l'Indonésie, l'Albanie, l'Islande et l'Afrique du Sud.

Apple a pris la décision d'augmenter les tarifs sur l'App Store en raison des modifications fiscales dans les pays concernés et aussi des taux de change qui ont récemment changé.

Par exemple, l'Inde a récemment imposé un prélèvement de péréquation de 2% et a ajouté également une taxe de 18% sur les produits et services. Pour Apple, il est hors de question de prendre en charge ces frais supplémentaires sur ses revenus, l'entreprise a décidé que ça serait le client qui paierait !

L'Indonésie elle est concernée par une nouvelle TVA de 10% pour les promoteurs qui résident à l'international. Là, aussi cette différence tarifaire sera pour les clients.

La hausse des tarifs dans les pays cités ci-dessus va concerner uniquement les achats d'applications et les achats-in-app dans l'App Store de l'iPhone, d'iPadOS, de watchOS, de tvOS et de macOS. La bonne nouvelle c'est que l'ensemble des abonnements qui se renouvellent automatiquement ne sont pas impactés par la décision d'Apple.

Pour l'Albanie et l'Islande, cette augmentation tarifaire sera nettement plus discrète puisqu'elle sera basée sur le dollar américain avec la TVA des deux pays. Autrement dit, les utilisateurs ne verront pas une très grande différence !



En 2019, le Japon avait aussi connu une augmentation des prix sur l'App Store, Apple avait effectué une modification en raison de la taxe à la consommation qui avait augmenté dans le pays. En France, les prix ont changé en 2017, avec le "niveau 1" de la grille tarifaire qui était passée de 0,99€ à 1,09€.



