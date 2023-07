App Store : augmentation générale des prix dans 4 pays

Depuis plus d'un an, énormément de pays à travers le monde ont vu les prix augmenter sur l'App Store. C'est le cas par exemple en France où la grille tarifaire de la boutique d'applications d'Apple a évolué à cause de la baisse de valeur de l'euro par rapport au dollar. De nouveaux pays entrent dès ce mois-ci dans la tendance des prix en hausse, non pas pour équilibrer la valeur de leur monnaie, mais pour d'autres raisons.

4 pays vont avoir des prix plus importants sur l'App Store

Le problème de la distribution des applications dans l'écosystème Apple, c'est qu'il n'y a que l'App Store, ce qui signifie que quand il y a des hausses de prix, vous avez le choix de... payer plus cher ou tout simplement ne pas télécharger le contenu qui vous intéresse. Selon AppleInsider, plusieurs pays vont connaître une hausse tarifaire sur l'App Store, il s'agit de l'Égypte, la Tanzanie, la Turquie et le Nigeria.



Le rapport explique qu'Apple a envoyé un mail aux développeurs de ces pays pour les avertir du changement tarifaire des applications et achats intégrés. Par chance, les abonnements à renouvellement automatique ne seront pas concernés. Pour laisser le temps aux développeurs, de recevoir et prendre en compte ce mail, Apple a décidé de donner un petit délai avant ce changement, les hausses de prix auront lieu dès le 25 juillet.

Pourquoi cette évolution tarifaire ?

En général, Apple provoque une hausse de prix sur son App Store qu'en cas de contrainte, l'entreprise ne s'est pas dite du jour au lendemain "on va augmenter les prix pour obtenir une meilleure rentabilité", au contraire, l'entreprise est obligée de le faire pour éviter d'impacter ses revenus ainsi que ceux des développeurs.



En Égypte, la hausse de prix est liée à une décision du gouvernement, une nouvelle TVA de 14% vient de frapper les boutiques comme l'App Store qui fournissent des contenus numériques.



En Turquie, on retrouve une légère croissance de la TVA mise en place pour l'App Store, celle-ci passe de 18% à 20%, une différence de prix qui sera minime, mais que ne veut pas prendre en charge Apple.



En ce qui concerne la Tanzanie, là aussi, c'est une histoire de taxe puisque le gouvernement de Samia Suluhu a ordonné l'ajout d'une nouvelle taxe sur les services numériques de 2%, en plus de la TVA à 18%.



Bien sûr, ces hausses de TVA et ces nouvelles taxes ne touchent pas que l'App Store, le Play Store de Google va aussi être concerné tout comme l'Epic Games Store, Steam, le PlayStation Store... Aucun n'y échappera !