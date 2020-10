Le cap du milliard d’iPhone en activité franchi ?

On le sait, les iPhone se vendent comme des petits pains depuis plus de 10 ans. À chaque nouveau trimestre, la firme de Cupertino annonce plusieurs dizaines de millions de ventes et arrive à chaque fois à nous surprendre. Cette accumulation de record de vente aurait permis de décrocher un nouvel exploit pour l'entreprise californienne. D'après un analyste toujours bien renseigné, Apple aurait enfin dépassé le milliard d'utilisateurs actifs à travers le monde.

1 milliard d'iPhone actifs en même temps

Selon l'analyste Neil Cybart, Apple aurait enfin réussi à atteindre le rêve de toute entreprise qui commercialise des smartphones, celui d'arriver au milliard d'appareils actifs en simultané. D'après lui, Apple aurait pulvérisé ce record le mois dernier :

Un milliard de personnes ont désormais des iPhone. Selon mon estimation, Apple a franchi le cap du milliard d'utilisateurs d'iPhone le mois dernier. Treize ans après sa mise en vente, l'iPhone reste le smartphone pérenne le plus populaire et le plus vendu.

L'analyste reconnait que pour l'iPhone, une période difficile a eu lieu en 2018, le smartphone pommé a rencontré des difficultés à se vendre et Apple a même pris la décision d'arrêter d'annoncer le nombre de ventes unitaires lors des résultats trimestriels. L'analyste explique que si l'iPhone a passé cette mauvaise passe c'est parce qu'il aurait été victime de l'impact des cycles de renouvellement plus longs.

Les ventes d'unités iPhone à plat ou en baisse ne signifient pas automatiquement que les fondamentaux de l'activité iPhone se sont détériorés. Au lieu de cela, un cycle de mise à niveau plus long peut être l'un des principaux facteurs de la baisse des ventes d'unités. De plus, les ventes unitaires ne disent rien sur les taux de fidélisation et de satisfaction des clients, qui sont cruciaux lorsqu'il s'agit de la décision d'un client de continuer à utiliser un produit.

Neil Cybart explique également dans son rapport que de nombreux actionnaires ont trop regardé les personnes qui sont passées d'Android à iOS, selon lui ce n'est pas ici où Apple trouve la majorité de ses nouveaux acheteurs. Pour lui, la puissance de l'iPhone c'est de convaincre ceux qui ont déjà un iPhone en leur possession, Neil Cybart affirme que le smartphone d'Apple est une véritable machine de guerre en ce qui concerne le renouvellement. Quand vous possédez un iPhone, vous ne ressentez pas l'envie d'aller voir chez les concurrents, parce que vous savez que vous avez déjà le meilleur smartphone entre vos mains !

D'après ses statistiques, ces dernières années, l'iPhone a nettement reculé auprès des nouveaux utilisateurs, au contraire la demande a explosé chez ceux qui ont déjà l'iPhone, autrement dit ce qui renouvellent d'une ancienne génération d'iPhone vers une plus récente.



