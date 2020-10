Instagram : la limite de vidéo en direct passe à 4 heures

Alors qu'il semblerait que plusieurs pays, dont la France, se tournent à nouveau vers la solution du confinement pour faire face à la COVID-19, Instagram semble prendre note des habitudes de ses utilisateurs durant ces périodes. En effet, les développeurs du réseau social viennent d'augmenter la limitation de la durée des vidéos en direct, passant ainsi à 4 heures. Mais, ce n'est pas tout, puisqu’une nouvelle option appelée Live Archive "donne aux utilisateurs la possibilité de conserver les vidéos en direct après leur fin pendant 30 jours et de les télécharger sur votre appareil". Dernier point, l'onglet IGTV se verra greffé d'une section "En direct maintenant", montrant une sélection de lives.

Le réseau social Instagram (v165.0, 155 Mo, iOS 11.0) a un grand rôle à jouer dans le monde du live, et les développeurs le savent bien : c'est pour cela qu'au travers de la dernière mise à jour, ils ont fait le choix d'augmenter la durée maximale. Désormais, les vidéos en direct pourront avoir une durée de 4 heures, pour le plus grand plaisir des habitués du genre. Autre nouveauté, une option pour enregistrer vos vidéos en direct est désormais disponible.

