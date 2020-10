Tinder : ajout de la fonction chat vidéo pour tous

Il y a 3 heures (Màj il y a 1 heure)

Alexandre Godard

Tinder continue de lancer des nouvelles fonctions pour enrichir son application. Après Swipe Night, voici Face à Face, un nouveau moyen de communiquer en vidéo pour améliorer vos rencontres.





Tinder se lance dans l'appel vidéo

Tinder est connu mondialement pour son application de rencontres et de partages. Encore plus en ces temps de pandémie de coronavirus ou les horaires sont restreintes pour se rencontrer, et s'approcher devient de plus en plus compliqué, Tinder à décider de lancer un nouveau moyen de communication baptisé "Face à Face".



L'objectif de cette nouvelle fonction, vous l'aurez compris, proposer un chat vidéo directement au sein de l'application pour que les célibataires (du moins la plupart) qui s'apprécient puissent discuter de manière plus agréable que par message écrit. Il faut tout de même rappeler que bien évidemment, vous n'êtes pas obligé d'accepter cette fonction, et il faut que les 2 personnes se soient "liker" pour que cette fonction soit disponible.



Cette nouvelle fonction a été testée en bêta auparavant et les retours positifs ont conforté Tinder de donner accès à l'appel vidéo pour tous dès aujourd'hui.



