Apple ne signe plus iOS 14.0.1 et force les mises à jour vers iOS 14.1

Il y a 4 heures (Màj il y a 4 heures)

Medhi Naitmazi

4

iOS 14.1 étant désormais disponible pour tous les utilisateurs, Apple vient d'arrêter de signer iOS iOS 14.0.1. Cela signifie que les utilisateurs qui ont mis à jour leurs appareils vers iOS 14.1 ou iOS 14.2 bêta ne peuvent plus downgrader vers iOS 14.0.1. Avant cela, Apple avait également arrêté de signer iOS 14.0 tout début octobre.



Ainsi, depuis quelques heures, il n'est plus possible de mettre à jour ou de faire une restauration vers cette version.

Apple cesse déjà de signer iOS 14.0.1

iOS 14.0 est sorti le 16 septembre après une période bêta classique de près de trois mois. La mise à jour apportait une refonte majeure de l'écran d'accueil avec des widgets, une bibliothèque d'applications et d'autres nouvelles fonctionnalités. Apple a ensuite publié iOS 14.0.1 le 24 septembre pour corriger certains bugs.



Mardi dernier, la société a publié iOS 14.1 avec des corrections de bugs et surtout une prise en charge des nouveaux smartphones iPhone 12.



Le retour aux anciennes versions iOS est courant pour ceux qui ont des appareils jailbreakés. L'équipe derrière le jailbreak checkra1n a annoncé que l'outil est désormais compatible avec iOS 14, mais Apple a mis en place de nouvelles mesures de sécurité qui rendent le processus difficile sur les appareils plus récents comme l'iPhone 8 et l'iPhone X. Pour le moment, l’outil se limite à la puce A9, alors que sur les précédentes moutures, elle était compatible avec bien plus d’appareils.



La restauration d'un iPhone ou d'un iPad vers une version précédente d'iOS peut parfois être utile pour les utilisateurs qui rencontrent des bogues importants après la mise à niveau vers la dernière version d'iOS. On parle d’une autonomie désastreuse ou bien d’apps qui crashent et qui sont indispensables à certaines personnes. Si vous avez rencontré des problèmes graves avec iOS 14.1, vous devrez malheureusement attendre une prochaine mise à jour plutôt que de passer à iOS 14.0.1 ou iOS 14.0.