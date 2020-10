Une option 1 To de stockage sur l'iPhone 13 Pro ?

Il y a 4 heures (Màj il y a 3 heures)

Alban Martin

Apple va-t-elle proposer autant de stockage sur iPhone que sur iPad Pro ? Alors que les iPhone 12 Pro sont capés à 512 Go, d'autres constructeurs vendent des smartphones Android avec un 1 To de stockage, soit 1 000 Go. Mais Apple pourrait changer cela l'an prochain avec l'iPhone 13 Pro.

Un iPhone 13 Pro avec 1 To à quel prix ?

Si il est à peu près certain que la firme de Cupertino n'ajoutera jamais un port microSD pour étendre le stockage

Sur iOS, il n’est pas possible d’étendre la mémoire avec une carte. A date, le stockage maximum de l’iPhone est de 512 Go avec un prix dépassant les 1500€.



Mais dès l'an prochain, Jon Prosser assure qu'Apple proposera des iPhone 13 Pro avec 1 To de mémoire. Comme l'iPad Pro depuis 2018.

hope y’all are ready for 1TB iphones — Jon Prosser (@jon_prosser) October 28, 2020

J’espère que vous êtes tous prêts pour des iPhone avec 1To de mémoire.



Si le leaker ne précise pas les modèles concernés, nul doute qu'il s'agit des iPhone 13 Pro et iPhone 13 Pro Max, puisque les iPhone 12 et iPhone 12 Mini se contentent actuellement de 256 Go au plus haut. Peut-être qu'ils profiteront d'une option 512 Go avec une gamme qui démarrerait alors à 128 Go pour les iPhone 13 et iPhone 13 Mini.



Ce sera un argument pour certains clients, avec certainement la recharge inversée, l'écran 120 Hz ou encore la prise de vue en 8K. En tout cas, il est certain que les iPhone 2021 auront une puce A15 utilisant un nouveau procédé appelé N5P, toujours produit par TSMC.



Rappelons que cette année, Apple a lancé ses iPhone 12 et 12 Pro avec la 5G, une puce A14 en 5Nm, la recharge MagSafe et un tout nouveau design, sans oublier un renforcement de la résistance.