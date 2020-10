La recharge inversée bientôt activée sur les iPhone 12 ?

Et si les iPhone 12 avaient une fonction cachée, quelque chose que l’on attendait déjà sur l’iPhone 11 ? Un document de la FCC, le régulateur américain des télécoms, suggère que l’iPhone 12 et l’iPhone 12 Pro pourrait proposer un système de recharge sans fil inversée. Une option déjà vue chez Samsung ou Huawei par exemple et qui permet de donner de l’énergie à un accessoire comme l’Apple Watch ou les AirPods.

If this FCC filing is any indication, the iPhone 12 may have a hidden reverse charging feature. Perhaps MagSafe on the new AirPods? https://t.co/QhFQtOgoRB https://t.co/OAKzzb5U3B pic.twitter.com/pqAVcjLCyN