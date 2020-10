L'attestation de déplacement est disponible sur TousAntiCovid

Il y a 5 heures (Màj il y a 4 heures)

Corentin Ruffin

C'est donc officiel, nous voilà dans une seconde phase de confinement pendant au minimum 4 semaines, comme l'a annoncé hier le président de la République, Emmanuel Macron. De ce fait, à partir de minuit, il faudra à nouveau rester chez soi, privilégier le télétravail et ne sortir qu'en cas de réelle nécessité.



Pour pouvoir circuler et aller travailler ou faire ses courses, il faudra à nouveau passer par une attestation pour prouver votre déplacement en cas de contrôle. Dans une prochaine mise à jour, les développeurs de la nouvelle application TousAntiCovid vont rendre disponible le fameux papier.

TousAntiCovid propose l'attestation de déplacement

Il faut à nouveau s'organiser pour faire face à un nouveau confinement qui prendra place à partir de ce jeudi 29 octobre à minuit, pour une nouvelle fois faire face à la pandémie, encore plus agressive.



Emmanuel Macron, hier, a donc annoncé qu'il faudra une dérogation pour pouvoir se déplacer pour aller travailler, consulter un médecin ou faire ses courses.



Prenant la forme d'une attestation de déplacement, il faut savoir que cette dernière est d'ores et déjà disponible au sein de l'application TousAntiCovid, téléchargeable gratuitement sur l'App Store et le Play Store.



Pour le moment, il s'agit uniquement d'un lien redirigeant vers le site du ministère de l’Intérieur, et donc vers le formulaire. Mais, une prochaine mise à jour permettra de le remplir directement sur l'application, qui génèrera un QR Code que les forces de l'ordre pourront scanner.

Télécharger l'app gratuite TousAntiCovid